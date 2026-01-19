search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 20:09
19.01.2026 19:04

Θλίψη στον κόσμο της μόδας: Πέθανε ο θρυλικός Valentino 

19.01.2026 19:04
Σε ηλικία 93 ετών πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας  Valentino Garavani, ιδρυτής του οίκου μόδας Valentino.

Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό ο Valentino άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτργυρισμένος από τους αγαπημένους του.

Η σορός θα εκτίθεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την Παρασκευή στις 11 π.μ..

Ποιος ήταν ο Valentino

Ο Valentino γεννήθηκε το 1932 στην πόλη Βογκέρα της Παβία. Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μόδα, όταν ήταν ακόμα μαθητής στο δημοτικό. Το πρώτο έναυσμα το πήρε από τη θεία του Ερνεστίνα Σαλβαδέο, που διατηρούσε ατελιέ στη Βογκέρα .

Με τη στήριξη των γονιών του μετακόμισε στο Παρίσι όπου φοίτησε στο École des Beaux-Arts and και στο Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Το 1960 μετακόμισε στη Ρώμη και με τη στήριξη του πατέρα του και ενός συνεταίρου του άνοιξε το ατελιέ του. Στις 31 Ιουλίου 1960 γνώρισε τον σύντροφο του και συνέταιρο του Τζανκάρλο Τζιαμέτι στο Café de Paris.

Το 1962 έκανε το ντεμπούτο του στην εβδομάδα μόδα της Φλωρεντίας, με τα κόκκινα φορέματά του να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Η απόχρωση καθιερώθηκε να αποκαλείται «κόκκινο Valentino».

