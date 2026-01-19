search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 09:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 08:25

Τόνια Σωτηροπούλου: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

19.01.2026 08:25
tonia-sotiropoulou-new

Δύσκολες ώρες βιώνει η Τόνια Σωτηροπούλου καθώς ο αγαπημένος της πατέρας έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

«Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ ωραίος τύπος! Μου έλεγε πως, όταν πεθάνει, θα ήθελε οι άνθρωποι να τον θυμούνται για το χιούμορ του. Ήταν όντως πολύ αστείος και γεμάτος ζωή και αγάπη, ήταν γενναιόδωρος και έξω καρδιά, αγαπούσε τη θάλασσα, τους φίλους μου και τα λουλούδια.
Αγαπούσε τα αδέρφια μου κι εμένα, τον Κωστή σαν τρίτο γιο και λάτρευε τη μάνα μου.

Όταν του είπα πως θα γίνω ηθοποιός, μου απάντησε “ευτυχώς κορίτσι μου, νόμιζα πως θα μου πεις κάτι βαρετό, όπως γιατρός ή δικηγόρος”. Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας, όπως άλλωστε και στη μητέρα μου. Πριν 15 χρόνια είχε πάει σε φωτογράφο να βγάλει το πορτρέτο που θα χρησιμοποιούσαμε για τον τάφο του σε περίπτωση που πεθάνει γιατί τότε ήταν ακόμα ωραίος, όπως έλεγε, αλλά και για να μη μας βάλει σε κόπο αυτή τη δύσκολη στιγμή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έβγαινε στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, κάθε φορά που έφευγα για να με χαιρετήσει. Κάθε φορά. Όλα τα χρόνια.

Τους τελευταίους μήνες το έκανε όσο μπορούσε ακόμα να σηκωθεί. Έφυγε την ημέρα της γιορτής μου. Η ζωή είναι για να τη ζούμε, η ζωή είναι για τους ζωντανούς, η ζωή είναι για να τη γιορτάζουμε μου έλεγε! Αν ο πατέρας μου ήταν σκηνή από ταινία, θα ήταν η σκηνή του χορού στο Another round.

Μπαμπά σ´ ευχαριστούμε που είσαι ο μπαμπάς μας. Θα σε γιορτάζουμε και θα σε αγαπάμε πάντα, κάθε φορά που θα κοιτάζω το μπαλκόνι μας θα είσαι εκεί, να χαιρετάς, να μου στέλνεις την ευχήσου και θα ανταμώνουμε. Σε κάθε λουλούδι, που αγγίζω, θα ανθίζεις, θα είσαι εκεί σε κάθε λέξη που με κάνει να γελάω μέχρι δακρύων» έγραψε με τους διαδικτυακούς της φίλους να εκφράζουν στην ηθοποιό τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Σταρόβας: «Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο, μάζευαν υπογραφές να μας διώξουν»

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους

Δέσποινα Καμπούρη: «Μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Παπανώτας» – Το σχόλιο Κατσαρίδη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maximou- mitsotakis agrotes 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα τυφλά: Γιατί η συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών δεν φέρνει αισιοδοξία για λύση των μπλόκων 

lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

mantakas-new
LIFESTYLE

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «στοίχημα» των 700 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του 2026

kryo kiaros 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για τους ευάλωτους πολίτες λόγω του ψύχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 09:00
maximou- mitsotakis agrotes 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα τυφλά: Γιατί η συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών δεν φέρνει αισιοδοξία για λύση των μπλόκων 

lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

mantakas-new
LIFESTYLE

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

1 / 3