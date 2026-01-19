Καίτη Γκρέι: Δύο ξεχωριστά μνημόσυνα από τους συγγενείς της, στη σκιά της δικαστικής διαμάχης για την περιουσία της

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη των συγγενών της Καίτης Γκρέι για την περιουσία της τραγουδίστριας και επηρέασε ακόμη και το ετήσιο μνημόσυνό της ή μάλλον τα μνημόσυνά της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο εγγονός της και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, έκανε το ένα μνημόσυνο στον τάφο της, στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων, με την Αγγελική Ηλιάδη πάντως να μην βρίσκεται εκεί.

Από την άλλη, ο γιος της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππος Ηλιάδης, έκανε μνημόσυνο στον Ασπρόπυργο σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, δίχως την παρουσία τηλεοπτικών καμερών.

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των συγγενών ξέσπασε μετά τη δημοσιοποίηση της διαθήκης της Καίτη Γκρέυ, στην οποία αναφέρεται η απόφαση της τραγουδίστριας να αφήσει ως μοναδικό κληρονόμο της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.



Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος, έχει δηλώσει ότι η Καίτη Γκρέυ αποφάσισε να τον αφήσει μοναδικό κληρονόμο της περιουσίας της, καθώς εκείνος αποτέλεσε το στήριγμά της μέχρι το τέλος της ζωής της. Ωστόσο, αυτή είναι μια διαπίστωση την οποία ο Φίλιππος Ηλιάδης, ο γιος της, αμφισβητεί. Θεωρεί, μάλιστα, ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Καίτη Γκρέυ προχώρησε στη σύνταξη της διαθήκης της δεν ήταν σε θέση σωματικά και πνευματικά για να ορίσει τους κληρονόμους της.

