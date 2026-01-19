search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026
19.01.2026

Ντονατέλα Βερσάτσε για τον θάνατο του Βαλεντίνο: Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο

Donatella Versace

Τον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Βαλεντίνο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αποχαιρέτησε με μία ανάρτησή της η Ντονατέλα Βερσάτσε

Σε post στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντονατέλα Βερσάτσε έκανε λόγο για έναν «αληθινό μαέστρο», που θα θυμόμαστε πάντα για την τέχνη του. 

Παράλληλα, η σχεδιάστρια μόδας σημείωσε πως στο μυαλό της βρίσκεται ο σύντροφος και στενός συνεργάτης του θρύλου της μόδας, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι.

Η ανάρτηση της Ντονατέλα Βερσάτσε για τον Βαλεντίνο

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο, που θα θυμόμαστε πάντα για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Τζιανκάρλο, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε η Ντονατέλα Βερσάτσε στη δημοσίευσή της στο Instagram.

Η ίδια, δημοσίευσε και δύο φωτογραφίες του Βαλεντίνο: Μία ασπρόμαυρη, όπου ο εμβληματικός σχεδιαστής ποζάρει χαμογελαστός στον φακό, και μία ακόμη, όπου καταγράφεται ανάμεσα σε μοντέλα που φορούν δημιουργίες του.

