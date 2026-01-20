search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.01.2026 08:38

Γρηγόρης Βαλτινός: «Μέσα από το θέατρο πάλεψα τον πόνο και τον νίκησα» (Video)

20.01.2026 08:38
valtinos-new

Για την απουσία του πατέρα από τη ζωή του και το κενό που αυτό άφησε μίλησε ο Γρηγόρης Βαλτινός, επισημαίνοντας ότι μέσα από το θέατρο μπόρεσε τόσο να το «αντικαταστήσει» όσο και να κατανοήσει γενικότερα ανθρώπους και συμπεριφορές.

Η έλλειψη μια «υγιούς» οικογένειας -τονίζει- του δημιούργησε ένα συναίσθημα έντονο το οποίο μέσα από το θέατρο «πάλεψε» και «νίκησε», όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Ένα αίσθημα έντονο που μοιράστηκε σε διάρκεια και χωρίστηκε σε πολλές εποχές είναι αυτή η έλλειψη μιας υγιούς οικογένειας. Το πάλεψα μέσα από το θέατρο και το νίκησα. Άλλη μία τεράστια νίκη αυτοπεποίθησης» είπε, καλεσμένος της Έλενας Παπαβασιλείου στο EQ.

«Ο πατέρας μου με είδε στο θέατρο δυο-τρεις φορές. Ένας απ’ τους λόγους που χαθήκαμε ήταν ότι, με το που χώρισε, έφυγε στην Αμερική. Η απουσία του πατέρα και το κενό που άφησε το αντικατέστησα. Και το κατανόησα. Γνωρίζοντας ανθρώπους. Μέσα στους χαρακτήρες, μέσα στο θέατρο. Να ένας λόγος που μπορεί να οδηγήθηκε κανείς σ’ αυτή την τέχνη» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, τέλος, στη μητέρα του, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια γυναίκα όμορφη, ταλαντούχα και γεμάτη καλοσύνη, ενώ ερωτηθείς για τον ρόλο της τύχης στη ζωή, ο Γρηγόρης Βαλτινός επισημαίνει ότι αυτό που φέρνει τύχη και που εν τέλει κάνει έναν άνθρωπο τυχερό δεν είναι παρά είναι η προσπάθεια και η δουλειά που ο ίδιος κάνει ώστε να τα καταφέρει.

«Η τύχη θέλει δουλειά. Τυχερός είναι αυτός που δουλεύει πολύ» υπογραμμίζει.

