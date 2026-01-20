Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου (Video)

Χωριστούς δρόμους στη ζωή ακολουθούν στο εξής ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα, καθώς το ζευγάρι μετά από 6 χρόνια γάμου, πήρε την απόφαση να χωρίσει.

Την είδηση αρχικά διέψευσε ο ηθοποιός, ωστόσο, σε εκ νέου τηλεφωνική του επικοινωνία με τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη και το Happy Day επιβεβαίωσε το γεγονός, επισημαίνοντας πως οι δυο τους μένουν, πλέον, σε χωριστά σπίτια εξακολουθώντας, ωστόσο, να διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους σε φιλικό, πια, επίπεδο.

«Θα είμαι ειλικρινής, έχουμε χωρίσει, δεν ζούμε πια στο ίδιο σπίτι, είμαστε χωριστά, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Βρισκόμαστε κάθε μέρα και έχουμε εξαιρετική σχέση» είπε -μεταξύ άλλων- ο ηθοποιός, όπως μετέφερε η δημοσιογράφος στην εκπομπή.

