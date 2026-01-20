Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Για την ανάγκη του να νιώθει οικονομική ασφάλεια κάτι που -όπως τόνισε- κάνει από την ηλικία των 20 ετών, μίλησε ο Γιάννης Κουκουράκης, επισημαίνοντας ότι καθώς δεν υπήρχε άνεση στην οικογένειά του ποτέ, φρόντισε να την αποκτήσει ο ίδιος μετέπειτα.

Αναφερόμενος στο 2025, ο ηθοποιός κάνει λόγο για μια χρονιά συνειδητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας την απόφασή του να δίνει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους γύρω του, καθώς μέχρι σήμερα είχε δώσει τα πάντα στη δουλειά του.

«Από τα 20 είμαι μόνος μου οικονομικά. Οπότε οι συνθήκες ζωής μου με οδηγήσαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο για να έχω να πάρω ένα γάλα. Αυτό έχει γίνει βίωμα. Μου αρέσει να έχω μία ασφάλεια, την οποία λόγω της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν την είχα ποτέ. Έπρεπε να τη φτιάξω εγώ» είπε αρχικά, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Το 2025 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το 2026 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση. Βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουν πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα, γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι. Τα έχει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά. Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά… έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Φώτης Σπύρος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Το βρήκα τυχαία – Ξέρεις πόσοι έφυγαν από κοντά μου;» (Video)

Γρηγόρης Βαλτινός: «Μέσα από το θέατρο πάλεψα τον πόνο και τον νίκησα» (Video)

Απασφάλισε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για τους γονείς του: «Προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση μου»- Τι είπε για την… ανάρμοστη Βικτόρια