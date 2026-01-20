search
20.01.2026 11:44

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

20.01.2026 11:44
chatzidou-tsolaki-new

Το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σχολίασαν στην εκπομπή Breakfast@Star, με αφορμή τις δηλώσεις του Δημήτρη Μηλιόγλου για το θέμα, με την Ελένη Χατζίδου να κάνει λόγο για «άδειασμα» της παρουσιάστριας εκ μέρους του ΑΝΤ1.

«Είναι λίγο άδικο να πούμε ότι στη θέση της Ελένης Τσολάκη πηγαίνει η Κατερίνα Καραβάτου. Είναι ένας άκομψος χειρισμός που δεν αξίζει στην Κατερίνα να πει κανείς ότι πάει να αντικαταστήσει μία άλλη εκπομπή. Από την άλλη, και το “κόψιμο” της Ελένης ήταν πάρα πολύ σκληρό» δήλωσε ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει σκεφτεί ότι πρόκειται για αντικατάσταση και τώρα αυτό, καλώς ή κακώς, θα το λουστεί η Κατερίνα Καραβάτου» είπε, από την πλευρά της, η Ελένη Χατζίδου

«Εγώ περισσότερο σκέφτομαι το πόσο άβολα πρέπει να νιώθει αυτή τη στιγμή η Ελένη Τσολάκη, ακούγοντας ότι τελικά και ο Πέτρος Κωστόπουλος θα είναι στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου και επιβεβαιώνονται και όλα αυτά που συζητάμε τόσο καιρό, ότι πραγματικά είναι το μοναδικό πρόσωπο που άλλαξε. Την Τσολάκη την “άδειασαν” με όλη τη σημασία της λέξης, παιδιά. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη μπορώ να βρω για αυτό το πράγμα… Την ισοπέδωσαν; Δεν ξέρω. Αυτό που έχει γίνει είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι σαν να τους έχει κάνει κάτι η Τσολάκη τόσο κακό, που θέλουν επίτηδες να της κάνουν ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό» πρόσθεσε.

