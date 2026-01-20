Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για τον θάνατο του Βαλεντίνο εξέφρασε η Κλόντια Σίφερ η οποία στον αποχαιρετισμό της αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο ίδιος είχε δημιουργήσει το νυφικό της, μια εμπειρία που χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής της.

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας, ιδρυτής του οίκου μόδας Valentino άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών.

«Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, που εκδόθηκε.

Η Κλόντια Σίφερ που είχε συνεργαστεί με τον Βαλεντίνο σε καμπάνιες και πασαρέλες, θέλησε να τον αποχαιρετήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας φωτογραφίες από συνεργασίες και κοινές τους στιγμές.

«Συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του παλιού μου φίλου Βαλεντίνου. Είναι ο ορισμός των αληθινών θρύλων, που θα ζουν για πάντα μέσα από το brand που δημιούργησε, την ενσάρκωση της διαχρονικής κομψότητας και γοητείας. Αγαπούσα τις ιδιαίτερες στιγμές όπου “ζωντάνευα” τις δημιουργίες του στην πασαρέλα και εκτός αυτής έγραψε μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στη συνέχεια, σε μια από τις αγαπημένες της καμπάνιες στη Ρώμη, όπου ενσάρκωσε την Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία «La Dolce Vita», αλλά και στις διακοπές τους σε Μαδέρα, Ίμπιζα και Σεν Τροπέ. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει το νυφικό της, μια δημιουργία του οίκου Valentino, το οποίο έχει κορνιζάρει στο σπίτι της ως μόνιμη υπενθύμιση της ευγενικής και γενναιόδωρης προσωπικότητας του σχεδιαστή.

«Θα θυμάμαι τις διασκεδαστικές διακοπές που πέρασα μαζί του στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και το Σεν Τροπέ. Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο» πρόσθεσε.

