31.01.2026 16:14

Φοίβος: «Περιοδικό είχε αποκαλέσει εμένα και τη Βανδή σατανιστές»

31.01.2026 16:14
fivos_vandi_ndp

Τον Φοίβο και την Έλλη Κοκκίνου υποδέχτηκε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια ρώτησε τον γνωστό στιχουργό για ορισμένα πράγματα που έχουν γραφτεί για τον ίδιο.

«Θεϊκό το “σατανιστής” που με έχουν αποκαλέσει. Ήταν ένα καινούριο περιοδικό που είχε βγει τότε στο στυλ του Ciao, το οποίο μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα ότι είμαστε σατανιστές, διότι είχαμε κάνει τότε το Προφητείες κι είχα βάλει προς το τέλος να ακούγεται μια εκκλησιαστική χορωδία. Και είχαν γράψει αυτές τις αρλούμπες ότι αν το βάλεις να παίζει ανάποδα είναι ύμνος στον σατανά κλπ. Τους κάναμε αγωγή, είπαμε φτάνει πια η βλακεία», της απάντησε.

»Το πιο ευτράπελο από όλα ήταν ότι αυτό που είχα βάλει ήταν ύμνος προς τον Θεό. Νομίζω ότι μετά από αυτό έκλεισε το περιοδικό. Δεν μας ενδιέφερε το οικονομικό. Έχουν πει κι άλλα, ότι έχω ένα υπόγειο με 15 άτομα, τα οποία τους παίρνω φαγητό απ’ έξω και τους δίνω και γράφουν τα τραγούδια μου, ότι τους βασανίζω. Ότι έχω ανακαλύψει εδώ και χρόνια ένα ειδικό πρόγραμμα, που βάζω 3-4 τραγούδια μέσα και μου βγάζει ένα καινούριο», πρόσθεσε.

