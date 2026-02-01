Κάτια Δανδουλάκη: Η αποκάλυψη για το τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό – Ο αρραβώνας και ο χωρισμός τους (Video)

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο “Τετ α Τετ” αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της σε μία συνέντευξη γεμάτη ενδιαφέρον, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

«Με τον Νίκο είχαμε δώσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, δέκα μέρες πριν “φύγει”. Λέω “θα πάμε να φάμε μαζί, έλα, θα σε πάρω”. Γιατί, μου λέει, μπορεί και να προλάβω να κάνω κάτι γυρίσματα στην Κύπρο. “Έλα θα σε πάρω, θα πάμε οι δυο μας όμως, ε; Όχι με παρέες”, λέω, “οι δυο μας”», περιγράφει η Κάτια Δανδουλάκη.

«Στα 20 μας χρόνια βρεθήκαμε. Αυτό μπορεί να με πειράξει. Και με το Νίκο γίναμε ουσιαστικά φίλοι, αφού χωρίσαμε. Γιατί πολλές φορές δύο άνθρωποι νομίζουν πως υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κάτι, δεν μπορούν να βρεθούνε. Αλλά όταν καταφέρεις και γίνεις, κάναμε πράγματα μαζί αφού είχαμε χωρίσει, κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες. Το ταξίδι νομίζω ήταν το ένα, είχαμε κάνει με τον Τέμπο, τον Αντώνη, ήτανε τηλεοπτικό και περάσαμε πολύ όμορφα. Αλλά ναι, αυτά με γυρνάνε πίσω σε μια εποχή πάρα πολύ τρυφερή και πολύ σημαδιακή, τα 20 μας χρόνια», εξομολογείται η ηθοποιός.

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς αισθάνθηκε που ο Νίκος Γαλανός δεν μίλησε ποτέ δημόσια για τον αρραβώνα τους, η Κάτια Δανδουλάκη απάντησε:

«Είναι εξαιρετικό χαρακτηριστικό αυτό. Λέει ‘το ίδιο θα έκανα κι εγώ”, γιατί ο Νίκος δεν πούλησε κάτι προσωπικό. Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω».

«Ήταν η πρώτη μου σχέση αλλά χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Δύο-δυόμιση χρόνια. Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έφτασε ποτέ να γίνει γάμος. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό.

Δεν είναι απλό, μετά πρέπει να δεις αν συμφωνείς, δεν συμφωνείς κι αυτά και επειδή για μένα ο γάμος είναι κάτι που δε χρειάζεται να βάλεις απλώς μια βέρα, αλλά να ξέρεις ότι θες να περνάς την καθημερινότητά σου με τον συγκεκριμένο αυτόν άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ», παραδέχεται η Κάτια Δανδουλάκη.

