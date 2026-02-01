Podcast – Νίκος Χατζόπουλος: «Σήμερα βιώνουμε τη λαίλαπα της αλητείας»

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας την συγκλονιστική τραγικωμωδία του «Ιβάνοφ» για τη σύγχρονη σκηνή.

Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη στη σημερινή εποχή.

Ο Νίκος Χατζόπουλος συμμετέχει στην παράσταση και, με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο είναι μια οδυνηρή κωμωδία και ξεκαρδιστικό δράμα που συνδυάζονται ιδανικά σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, που εκθέτει με τόλμη τα υπαρξιακά άγχη ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από το τέλμα της αδιαφορίας και της αδράνειας. Η παράσταση συμπληρώνεται με μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα από τον Blaine L. Reininger του θρυλικού συγκροτήματος Tuxedo Moon και εκτελεσμένα από τον ίδιο, αλλά και όλο τον θίασο. Ο «Ιβάνοφ» είναι το πρώτο έργο του Άντον Τσέχοφ (1860–1904) και συνδυάζει όλα τα ιδιοφυή χαρακτηριστικά της ωριμότητάς του σε ένα εκρηκτικό, αριστουργηματικό πρωτόλειο.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε επίσης λόγο για το γεγονός της συνύπαρξης στην παράσταση νέων και παλαιότερων ηθοποιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι σπουδαίο να γίνεται ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στις γενιές, λέγοντας επίσης ότι η κάθε γενιά ηθοποιών έχει συναντήσει διαφορετικά εμπόδια στην πορεία της. Τέλος, σχολιάζοντας την παγκόσμια και εσωτερική επικαιρότητα, είπε ότι τρομάζει όλο τον κόσμο αυτό το σκηνικό, γιατί ζουμε την αποθέωση της αυθαιρεσίας και του νόμου της ζούγκλας. Ακόμα πρόσθεσε ότι βιώνουμε μια λαίλαπα αλητείας, όπου το κέρδος είναι εις βάρος των πάντων.

