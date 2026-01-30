Podcast – Ιράν (2): Τεχεράνη, πολιτισμός κάτω από το χιτζάμπ

Η Τεχεράνη δεν είναι μόνον διαδηλώσεις και άγριες αντιπαραθέσεις, αλλά και μια πυκνή διαστρωμάτωση δειγμάτων υψηλού πολιτισμού, που εκτείνονται από την περίοδο της Περσέπολης ως μουσεία σύγχρονης τέχνης.

Τα απομεινάρια της περσικής αρχαιότητας εκτίθενται στο Εθνικό μουσείο, δείγματα υψηλότατης ισλαμικής τέχνης, στο διπλανό αντίστοιχο μουσείο, αλλά και μοντέρνου πολιτισμού. Αυτός ο τελευταίος, είτε προερχόμενος από τη Δύση είτε από την κατασκευαστική έμπνευση Ιρανών δημιουργών, αντανακλάται στο εξαιρετικό Μουσείο μοντέρνας τέχνης.

Παράλληλα με τα προηγούμενα, το Μουσείο των περσικών χαλιών μας ξεναγεί σε μια ιδιόμορφη τέχνη, γέννημα της περιοχής από το 2000 π. Χ., αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό το Θησαυροφυλάκιο ή Μουσείο κοσμημάτων. Το πλέον επισκέψιμο στο Ιράν, το σημαντικότερο στο είδος του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πω, πω, πλούτο που έχει ο κόσμος και πως λαμπυρίζει αυτός πάνω στα πολλά και μοναδικά διαμάντια! Για τον «λαουτζίκο», τα παζάρια, μια ακόμη τέχνη της Ανατολής, κρατούν τη δική τους προσωπικότητα σε κτίσματα που ξεχωρίζουν για την ανατολίτικη αρχιτεκτονική και δομή. Βέβαια, και τα mall, να κρατούν την επαφή με τις σύγχρονες αγορές. Όλα τα ‘χει ο μπαχτσές του Ιράν και πάνω απ’ όλα φοβερούς…μπαχτσέδες.

