Podcast – Φωτεινή Αθερίδου: «Η παράστασή μου είναι εντελώς προσωπικά βιώματα»

Στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης ανεβαίνει η «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», η υπαρξιακή κωμωδία της Φωτεινής Αθερίδου, σε σκηνοθεσία του Προμηθέα Αλειφερόπουλου. Μια καταιγίδα σκέψεων, λέξεων, νεύρων και γέλιου. Μια ιστορία που δεν ζητά άδεια, δεν φιλτράρει τίποτα και δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά.

Με αυτή την αφορμή, η συγγραφέας του έργου μίλησε στο topontiki.gr. Υπογράμμισε ότι στο έργο αυτό περιγράφει προσωπικά της βιώματα και ότι γενικά γράφει αυτά που την απασχολούν. Πρόκειται για μια παράσταση για το άγχος, τις κρίσεις, τις εμμονές, τις συγκρίσεις, το θεϊκό σεξ, το φρικτό σεξ, τα χάπια για την ακμή και την παρακμή. Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προστατευτικά. Με χιούμορ που τσιμπάει και με τρυφερότητα που φυτρώνει εκεί που δεν τη σπέρνουν.

Η Αγάπη, που ερμηνεύει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Σε δουλειές που στραβώνουν, σε σχέσεις που μπλέκουν, σε σώματα που δεν συνεργάζονται, σε μυαλά που δεν το βουλώνουν ποτέ.

Απ’ τη σκηνή περνούν σαν φλας οι άνθρωποι που τη διαμόρφωσαν —γονείς, φίλοι, έρωτες, ψυχολόγοι και θεραπευτές— με τον Μιχάλη Τιτόπουλο και τη Φωτεινή Αθερίδου να αλλάζουν πρόσωπα και ρυθμούς και να οδηγούν την Αγάπη, μέσα από φόβο και παράνοια, στην Εντατική.

Αναφέρθηκε, ακόμη, και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο της, καθώς είναι μητέρα δύο μικρών αγοριών, και τόνισε ότι δεν έχει βρει τις ισορροπίες που χρειάζονται σε αυτή τη χρονική στιγμή της ζωής της. Τέλος, σχολίασε τον ρόλο που παίζουν σήμερα τα social media, ειδικά στους εφήβους.

