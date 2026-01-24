Podcast – Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Απ’ το κοινό ακούω συγκλονιστικές ιστορίες μοναξιάς»

Η παράσταση με τη λαμπρή πορεία, που συγκινεί εντός και εκτός συνόρων, βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του διεθνώς βραβευμένου συγγραφέα Γιάννη Σκαραγκά και είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Συνεχίζεται για 9ο χρόνο στο θέατρο Φιλίπ και, με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Η Αχλαδιώτη είναι η Ελληνίδα που έγινε γνωστή ως «Κυρά της Ρω», από το όνομα του μικρού νησιού στο οποίο έζησε μόνη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη αναδείχθηκε σε μια ηρωική φυσιογνωμία.

Πρόκειται για μια σπάνια θεατρική εμπειρία, που φωτίζει τη ζωή μιας γυναίκας που έγινε θρύλος και τιμά όλα όσα αντιπροσωπεύει η κοινή μας ανθρωπιά. Είναι μια διαχρονική ιστορία για γυναίκες που αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο χωρίς μνήμη και χώρο για αυτές. Γραμμένο με ιδιαίτερη ποιητικότητα, συμπόνια και χιούμορ, και με την καθηλωτική ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Σταύρου Λίτινα, «Η Κυρά της Ρω» αποτελεί μια συγκλονιστική παράσταση.

Η ηθοποιός υπογράμμισε επίσης ότι «Η Κυρά της Ρω» είναι μια βαθιά συγκινητική ιστορία αγάπης, καθώς, όπως σημείωσε, οι ηρωικές πράξεις ξεκινούν από βαθιά πίστη και αγάπη. Τόνισε ακόμη ότι τα μικρά πράγματα, όταν συνδυάζονται, μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

Μιλώντας για την εμπειρία της στα 9 χρόνια που πρωταγωνιστεί στην παράσταση σε πολλά μέρη του πλανήτη, ανέφερε ότι έχει ακούσει από το κοινό συγκλονιστικές ιστορίες αγάπης, αφοσίωσης και μοναξιάς, αντίστοιχες με εκείνη που έζησε η Κυρά της Ρω.

