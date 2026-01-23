search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
Βασίλης Κεχαγιάς

23.01.2026

Podcast – Τεχεράνη, η πόλη όπου δεν σταματούν οι διαδηλώσεις

23.01.2026
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η Τεχεράνη καταφέρνει πάντα να βρίσκεται στην επικαιρότητα και οι διαδηλώσεις της διακρίνονται πάντα για τη μαζικότητα και τον παλμό τους, είτε στρέφονταν εναντίον του σάχη είτε των μουλάδων, τώρα.

Η πρώην πρεσβεία των ΗΠΑ, μουσείο της επανάστασης του 1979 σήμερα, αποτελεί έναν πολύ καλό μάρτυρα της ιστορίας των διαδηλώσεων. Σα να πάγωσε ο χρόνος τη στιγμή της κατάληψής της από τους «Φρουρούς της επανάστασης», όπως ακριβώς τη βλέπουμε στην ταινία «Argo», του Μπεν Άφλεκ.
Λίγο μετά, ο επισκέπτης της περιοχής θα βρεθεί μπροστά σ’ έναν ελληνορθόδοξο ναό, ιωνικού ρυθμού (!), ερημωμένο σήμερα, μνήμη της ελληνικής κοινότητας των Ελλήνων στην Τεχεράνη. Τα παράδοξα στην Τεχεράνη δεν σταματούν εκεί. Ένα χωριό 15.000 κατοίκων, που έγινε μεγαλούπολη, κουβαλάει πολλές αντιφάσεις, με κυριότερη αυτήν τη συνύπαρξη του θεοκρατικού καθεστώτος με ένα βαθύ πνεύμα πολιτισμού. Το Γκολεστάν, το παλάτι του σάχη στο κέντρο της Τεχεράνης, αντανακλά -σχεδόν κυριολεκτικά- τον υψηλής αισθητικής πλούτο, δίπλα στην τότε διάχυτη φτώχεια. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, η τέχνη αποτελεί το σημαντικότερο όπλο στα χέρια του Ιράν.

