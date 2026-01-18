Podcast – Τάκης Σ. Παππάς: «Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ισονομία, δεν είναι πλέον κράτος δικαίου»

Ο Τάκης Σ. Παππάς (PhD, Yale) είναι πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας με διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό έργο σε θέματα δημοκρατίας, λαϊκισμού και πολιτικής ηγεσίας.

Έχει γράψει οκτώ βιβλία με πιο πρόσφατα τα Populism and Liberal Democracy (2019) και Παράδοξη χώρα (2024). Είναι τακτικός αρθρογράφος στην Καθημερινή της Κυριακής. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο: «Εξηγώντας τον Τραμπ». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Το βιβλίο γράφτηκε πριν από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Όπως είπε ο συγγραφέας, μπροστά στα μάτια μας ένας μόνο άνθρωπος καταλύει στη χώρα του με ασύλληπτη ταχύτητα τη φιλελεύθερη δημοκρατία και εγκαθιδρύει ένα νέο ανελεύθερο πολιτικό καθεστώς. Μόνο που η χώρα αυτή δεν είναι οποιαδήποτε – είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρότερη δημοκρατία του πλανήτη. Κι αυτό μας αφορά όλους. Βρισκόμαστε ήδη σε μια νέα ιστορική εποχή, στο μεταίχμιο ανάμεσα στη δημοκρατία και τον αυταρχισμό. Το βιβλίο αυτό, συνδυάζοντας με πρωτότυπο τρόπο τρεις θεμελιώδεις πολιτικές έννοιες –χαρισματική ηγεσία, λαϊκισμός και φιλελεύθερη δημοκρατία–, εξηγεί πώς και γιατί φτάσαμε έως εδώ.

Εστιάζει στον χαρακτήρα της νέας αμερικανικής εξουσίας και θέτει το κρίσιμο ερώτημα: ποιο δρόμο θα πάρουν οι δημοκρατίες από εδώ και στο εξής;

Επίσης ο συγγραφέας υπογράμμισε ότι ο Τραμπ ήδη άλλαξε ριζικά τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει πλέον ισονομία στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, δεν είναι κράτος δικαίου. Ακόμη τόνισε ότι ο Τραμπ οδηγεί τη χώρα του στο δόγμα Μονρόε. Παράλληλα όμως είπε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι χαρισματικός ηγέτης με ισχυρό πολιτικό ένστικτο.

Ο Τάκης Παππάς εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες διεθνώς, λέγοντας ότι αρκούν μόνο σπινθήρες για να γίνει διεθνής ανάφλεξη. Τέλος είπε ότι σε αυτό το ζοφερό τοπίο, η Ελλάδα είναι η πιο σταθερή χώρα στην Ευρώπη.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Θωμάς Μπακαλάκος: «Τα “Αγροτικά” μιλούν στην ψυχή του κάθε Έλληνα»

Podcast – Μπόκα, η γειτονιά του ταν-γκολ

Podcast – Σωτήρης Χατζάκης: «Πρέπει ο κάθε πολίτης να συσπειρωθεί σε νέες πολιτικές δυνάμεις, μια από αυτές είναι και η κ. Καρυστιανού»