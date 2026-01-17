Podcast – Θωμάς Μπακαλάκος: «Τα “Αγροτικά” μιλούν στην ψυχή του κάθε Έλληνα»

Για τον δίσκο «Τα Αγροτικά» που σήμερα είναι επίκαιρος όσο ποτέ, μιας και τα τραγούδια του ακούγονται απ΄άκρη σ΄άκρη των αγροτικών μπλόκων, ο συνθέτης του, Θωμάς Μπακαλάκος μίλησε στο topontiki.gr.

Με τίτλους γροθιά στο στομάχι όπως: «Όχι δεν πουλάμε», «Αυτή είναι η αγροτιά», «Τα μάθαμε, τα μάθαμε», «Γέρο αγρότης», αλλά και στίχους που αναφέρονται στον αγρότη σαν κοινωνικό υποκείμενο («ήταν παιδί της αγροτιάς»), αλλά και σαν ήρωα («Να θυμηθούμε χωριανοί απόψε τον Αντύπα, τον φάγανε σαν το σκυλί οι παλιοτσιφλικάδες»).

Έμφαση δίνεται επίσης στις σχέσεις εκμετάλλευσης της δουλειάς του αγρότη («Θα΄ρθουν πάλι τσούρμο οι μεσάζοντες»), στις δυσκολίες του αγροτικού επαγγέλματος («Εσύ πονάς για το ψωμί, με δάκρυ το ποτίζεις αυτή τη γη την αγαπάς, με ιδρώτα τη ραντίζεις») και επίσης στην οργανωμένη δράση των αγροτών («Δε χωρά λόγια πια, παρατήστε τη δουλειά, τα τρακτέρ απ΄ το χωριό ,για την πόλη μια και δυο»).

Συμπληρώθηκαν επίσης 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε το 1975 για να αποτελέσει ένα δίσκο μανιφέστο με την ερμηνευτική σφραγίδα του πρώιμου Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Συνθέτης των τραγουδιών του και υπογράφει ως στιχουργός δύο απ’ αυτά είναι ο Θωμάς Μπακαλάκος και στιχουργός όλων των υπόλοιπων ο Διονύσης Τζεφρώνης. Επίσης ο συνθέτης ερμηνεύει το προτελευταίο τραγούδι της 1ης όψεως και στο τελευταίο τραγούδι της 2ης όψεως συμμετέχει και Χορωδία. Ο Θωμάς Μπακαλάκος αναφερόμενος στο ιστορικό της δισκογραφικής του δουλειάς είπε ότι τον δίσκο αυτόν τον ετοίμασε το 1973 όμως η Χούντα απαγόρευσε την έκδοσή του καθώς και τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του. Ανέφερε επίσης ο συνθέτης ότι αυτός ο δίσκος ήταν αποτέλεσμα της αγάπης του για την αγροτιά μιας και ο ίδιος είναι Θεσσαλός και βίωνε τα προβλήματα της .

Προσπάθησε να αναδείξει όλα τα προβλήματα που μάστιζαν από τότε τους αγρότες ολόκληρης της χώρας. Τη σαφέστατη κοινωνική ταυτότητα του δίσκου την καταλαβαίνει κάνεις κι από τους τίτλους των τραγουδιών όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τα τραγούδια :«Όχι δεν πουλάμε» και το «Γεια χαρά σας βρε πατριώτες» μπορείτε να τα ακούσετε και να τα θυμηθείτε σε αυτό το podcast. Ο συνθέτης τόνισε αρκετές φορές οτι τα τραγούδια του δίσκου ακούγονται σε κάθε αγροτική κινητοποίηση. Γι΄ αυτό γιατί και τα 13 τραγούδια του, μιλούν στην ψυχή του Έλληνα. Χωρίς περιστροφές ο συνθέτης είπε ότι οι αγρότες ήταν πάντα, ειδικά όμως σήμερα, η πιο παραμελημένη τάξη. Τέλος είπε με νόημα ότι τα «Αγροτικά» έμειναν στην ιστορία ως δίσκος ρεπερτορίου.

