Podcast – Μπόκα, η γειτονιά του ταν-γκολ

Η Μπόκα, ίσως να είναι η πιο ενδιαφέρουσα και γοητευτική γειτονιά ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής, καθώς συνοψίζει την κουλτούρα της Αργεντινής, τα δύο κύρια στοιχεία της, το τανγκό και το ποδόσφαιρο.

Για την μπάλα μιλήσαμε αναλυτικά στο προηγούμενο επεισόδιο, ήρθε η σειρά του λαοφιλούς χορού. Γεννήθηκε στη γειτονιά αυτήν του Μπουένος Άιρες, έξω από τους οίκους ανοχής, υποκαθιστώντας τους καβγάδες των ανδρών, για τα μάτια μιας γυναίκας. Αν δεν το καταλάβατε, στην καταγωγή του ήταν χορός ανδρών, που μετεξελίχθηκε στη σημερινή του μορφή. Στις μέρες μας, η εξάπλωση του έχει φτάσει σε σημείο να βρίθει η πρωτεύουσα της Αργεντινής από παραστάσεις τανγκό, δύσκολο να επιλέξεις. Ωστόσο, έχουμε την απόλυτη πρόταση.

Όπως την απόλυτη πρόταση έχουμε και για φτηνή απόλαυση της αργεντίνικης κουζίνας και ειδικά του στέικ. στο «απόλυτο μαγαζί», σε μια ταβέρνα στην Μπόκα. Για επιδόρπιο, η επίσκεψη σε δύο μουσεία της περιοχής, διόλου ευκαταφρόνητα. Ο ζωγράφος Κουϊντέλα Μάρτιν, έζησε στην Μπόκα και την αποτύπωσε με τον πλέον καλαίσθητο τρόπο.

