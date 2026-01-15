search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

15.01.2026 06:53

Podcast – Σωτήρης Χατζάκης: «Πρέπει ο κάθε πολίτης να συσπειρωθεί σε νέες πολιτικές δυνάμεις, μια από αυτές είναι και η κ. Καρυστιανού»

15.01.2026 06:53
PODCAST XATZAKIS SITE 15.01

Η Φλαντρώ, ένα από τα σπουδαιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει στη σκηνή μέσα από μια νέα παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, στο Θέατρο Αλάμπρα. Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης ,η Φλαντρώ του Παντελή Χορν, είναι έργο τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή του, εξερευνά τη φύση του πόθου, της ζήλιας και της ενοχής και παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο. Μέσα από τη δύναμη του λόγου και τη σιωπή των συναισθημάτων, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα αδιέξοδα μιας κοινωνίας που φυλακίζει τη γυναίκα ανάμεσα στην επιθυμία και στο καθήκον.

Τη Φλαντρώ ερμηνεύει η Μαρία Τζομπανάκη. Μαζί της, οι: Χριστίνα Μαξούρη, Ευγενία Ξυγκόρου, Κρίστη Παπαδοπούλου και Αγησίλαος Μικελάτος, σε ένα σύνολο ερμηνειών που συνθέτουν την τραγική ένταση και την ποιητική σιωπή του έργου.

Ακόμη ο σκηνοθέτης μίλησε για την συνεργασία του με τους ηθοποιούς της παράστασης και την αρμονικότητα με την οποία δουλεύουν μεταξύ τους.

Από τη συζήτηση δεν απουσίασε η αναφορά στην παγκόσμια κατάσταση και τους χειρισμούς του Αμερικάνου Προέδρου, για τον οποίο μάλιστα τόνισε ότι «είναι επικίνδυνο να προκαλεί συνεχώς την Ρωσία».

Όσο για την ΕΕ και το έλλειμμα ηγεσίας, χωρίς περιστροφές είπε χαρακτηριστικά ότι «η Ευρώπη διοικείται από ανθρωπάκια πολυεθνικών», ενώ άκρως δηκτικό ήταν το σχόλιό του και για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Έκανε λόγο για καθεστώς διαπλοκής και διαφθοράς σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να συσπειρωθούν σε νέες πολιτικές δυνάμεις που θα προκύψουν. Όπως, μάλιστα, είπε, «μια από αυτές τις δυνάμεις θα μπορούσε να είναι και η Μαρία Καρυστιανού».

