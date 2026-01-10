search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 10:05
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10.01.2026 07:20

Podcast – Φωκάς Ευαγγελινός: «Η επιτροπή και το κοινό θα επιλέξουν φέτος το τραγούδι της Eurovision»

10.01.2026 07:20
PODCAST EVAGGELINOS SITE 10.01

Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και σεβασμό στον εμβληματικό αυτό χώρο. 

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και παρουσιάζει το Cabaret Show “Μέδουσες”, με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Κουρτίδου, Κάτια Σαμαντζή, Νίνα Νάη.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικα με την αναβίωση του χώρου είπε ότι: «Φέτος αυτό που ετοιμάζουμε στη Μέδουσα είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που το κάνω με πάρα πολλή αγάπη και συγκίνηση μιας και σε αυτό το χώρο έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα το ‘86 ως χορευτής στο πλευρό του μοναδικού Γιώργου Μαρίνου. Μου δίνεται αυτή η μεγάλη ευλογία να επιστρέψω εκεί που ξεκίνησα την πορεία μου. Νιώθω πως με την ίδια εφηβική αθωότητα όπως τότε και με την ίδια χαρά  ετοίμασα αυτό το πρόγραμμα. Ένα σόου που έχει πολλά σύγχρονα στοιχεία. Σημερινό ήχο, σημερινή γλώσσα, όμως ταυτόχρονα κλείνει το μάτι με τρυφερότητα στο παρελθόν».

Ακόμη αναφέρθηκε και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και στον τρόπο επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Μπουένος Άιρες: Μπόκα, η γειτονιά του τανγκό

Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Podcast – Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά, σε πολύ δύσκολους καιρούς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nd_mitsotakis_2812_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

babis
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας

delcy_rodriguez
ΚΟΣΜΟΣ

Ροδρίγκες: «Θα αντιταχθούμε διπλωματικά στην εγκληματική επιθετικότητα των ΗΠΑ»

kounoupi
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γιατί έχουμε κουνούπια στην Ελλάδα και τον χειμώνα: Οι κλιματολογικές συνθήκες και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το παρασκήνιο της απαγωγής Μαδούρο – Το γνώριζε το Βατικανό, του είχε προσφέρει καταφύγιο ο Πούτιν

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 10:02
nd_mitsotakis_2812_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

babis
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα: Ο προεκλογικός όρκος και το δικαίωμα χρήσης μετρητών… εις το διηνεκές

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας

1 / 3