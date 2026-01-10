Podcast – Φωκάς Ευαγγελινός: «Η επιτροπή και το κοινό θα επιλέξουν φέτος το τραγούδι της Eurovision»

Η «Μέδουσα», το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι της Αθήνας που άφησε εποχή στις νύχτες της πόλης, επιστρέφει με νέα πνοή, σύγχρονη ματιά και σεβασμό στον εμβληματικό αυτό χώρο.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθετεί και παρουσιάζει το Cabaret Show “Μέδουσες”, με τις Μπέττυ Μαγγίρα, Νικολέττα Καρρά, Σοφία Κουρτίδου, Κάτια Σαμαντζή, Νίνα Νάη.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικα με την αναβίωση του χώρου είπε ότι: «Φέτος αυτό που ετοιμάζουμε στη Μέδουσα είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που το κάνω με πάρα πολλή αγάπη και συγκίνηση μιας και σε αυτό το χώρο έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα το ‘86 ως χορευτής στο πλευρό του μοναδικού Γιώργου Μαρίνου. Μου δίνεται αυτή η μεγάλη ευλογία να επιστρέψω εκεί που ξεκίνησα την πορεία μου. Νιώθω πως με την ίδια εφηβική αθωότητα όπως τότε και με την ίδια χαρά ετοίμασα αυτό το πρόγραμμα. Ένα σόου που έχει πολλά σύγχρονα στοιχεία. Σημερινό ήχο, σημερινή γλώσσα, όμως ταυτόχρονα κλείνει το μάτι με τρυφερότητα στο παρελθόν».

Ακόμη αναφέρθηκε και στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και στον τρόπο επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας.

