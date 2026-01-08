search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:16
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

08.01.2026 06:43

Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

08.01.2026 06:43
mimis androulakis 554- new

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το καινούριο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη με τίτλο : «Η Γιορτή των Αγγιγμάτων». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την επιλογή του να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο είπε : «Ως γιος μοδίστρας, ασκήθηκα από μικρός ν’ αποκωδικοποιώ τον ψίθυρο των γυναικών στην πρόβα. Μεγάλος το ’χα τάμα να γράψω ένα βιβλίο αναζητώντας το νήμα στον ψυχοσεξουαλικό κόσμο της γυναίκας. Έτσι γεννήθηκε Η γιορτή των αγγιγμάτων».

Είναι οι ιστορίες γυναικών, βιωμένες εμπειρίες. Ιστορίες γυναικών. Παραλλαγές και παράφωνες νότες στο ίδιο θέµα, τη Θηλυκότητα. Οι αφηγήσεις αναζητούν το νήµα στον ψυχοσεξουαλικό κόσµο της γυναίκας κι επιβεβαιώνουν: η γυναίκα δεν «κλείνει» ποτέ, η θηλυκότητα, χωρίς ηλικία, είναι η αναµνηστική γιορτή όλων των αγγιγµάτων, σιωπηλών µηνυµάτων, βιωµάτων στη διάρκεια της ζωής από τα πρώτα χρόνια της.

Η Λογοτεχνία συναντά την Ψυχανάλυση και τη Νευροεπιστήµη, τα γονίδια και οι νευρώνες το Ασυνείδητο και το φαντασιακό κι ερµηνεύουν: ερωτική ολοκλήρωση, ναρκισσισµό, ενοχή, εξιδανίκευση και µαζοχισµό, φετιχισµό, γυναικεία οµοφυλοφιλία, µιµητική επιθυµία, ζήλια, απώλεια εαυτού, φοβία κι εγκατάλειψη.

Τόνισε ότι όλες οι ιστορίες του βιβλίου βασίζονται σε πραγματικά γίγαντα και πρόσωπα.

Τέλος σχολίασε με την ιδιότητα του πολιτικού,την τρέχουσα επικαιρότητα.

Διαβάστε επίσης

Podcast – Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά, σε πολύ δύσκολους καιρούς»

Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»

Podcast – Φωτεινή Ντεμίρη: «Ο ηθοποιός ψήνεται στο θέατρο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί σε δρόμους και τελωνεία

giorgos_papadakis
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του Αντώνη Δελλατόλα και του Ντίνου Σιομόπουλου (Video)

telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

Renee- Nicole- Good
ΚΟΣΜΟΣ

Renee Nicole Good: Ποιά ήταν η γυναίκα που σκότωσε πράκτορας της ICE στη Μινεάπολη

el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν υπήρξαν εξωτερικές παρεμβολές» λέει ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 10:16
trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί σε δρόμους και τελωνεία

giorgos_papadakis
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» του Αντώνη Δελλατόλα και του Ντίνου Σιομόπουλου (Video)

telekontrol
MEDIA

Οι εκπομπές μαγνήτες τηλεθέασης του 2025

1 / 3