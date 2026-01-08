Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το καινούριο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη με τίτλο : «Η Γιορτή των Αγγιγμάτων». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την επιλογή του να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο είπε : «Ως γιος μοδίστρας, ασκήθηκα από μικρός ν’ αποκωδικοποιώ τον ψίθυρο των γυναικών στην πρόβα. Μεγάλος το ’χα τάμα να γράψω ένα βιβλίο αναζητώντας το νήμα στον ψυχοσεξουαλικό κόσμο της γυναίκας. Έτσι γεννήθηκε Η γιορτή των αγγιγμάτων».

Είναι οι ιστορίες γυναικών, βιωμένες εμπειρίες. Ιστορίες γυναικών. Παραλλαγές και παράφωνες νότες στο ίδιο θέµα, τη Θηλυκότητα. Οι αφηγήσεις αναζητούν το νήµα στον ψυχοσεξουαλικό κόσµο της γυναίκας κι επιβεβαιώνουν: η γυναίκα δεν «κλείνει» ποτέ, η θηλυκότητα, χωρίς ηλικία, είναι η αναµνηστική γιορτή όλων των αγγιγµάτων, σιωπηλών µηνυµάτων, βιωµάτων στη διάρκεια της ζωής από τα πρώτα χρόνια της.

Η Λογοτεχνία συναντά την Ψυχανάλυση και τη Νευροεπιστήµη, τα γονίδια και οι νευρώνες το Ασυνείδητο και το φαντασιακό κι ερµηνεύουν: ερωτική ολοκλήρωση, ναρκισσισµό, ενοχή, εξιδανίκευση και µαζοχισµό, φετιχισµό, γυναικεία οµοφυλοφιλία, µιµητική επιθυµία, ζήλια, απώλεια εαυτού, φοβία κι εγκατάλειψη.

Τόνισε ότι όλες οι ιστορίες του βιβλίου βασίζονται σε πραγματικά γίγαντα και πρόσωπα.

Τέλος σχολίασε με την ιδιότητα του πολιτικού,την τρέχουσα επικαιρότητα.

