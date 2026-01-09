Podcast – Μπουένος Άιρες: Μπόκα, η γειτονιά του τανγκό

Εάν θέλει κάποιος να γνωρίσει σε περίληψη την κουλτούρα του Μπουένος Άιρες, αρκεί να επισκεφθεί τη γειτονιά της Μπόκα, όπου το τανγκό και η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς αποτελούν σύμβολα μιας πόλης ολόκληρης.

Από την είσοδο ακόμη σε τούτη την περιοχή, ίσως την πιο κακόφημη της πόλης, σε υποδέχεται το κίτρινο και το μπλε, σε κάθε σημείο, σε κάθε εκδοχή. Όταν, μάλιστα, είναι τόσο περίεργος ο τρόπος με τον οποίον απόκτησε τα συγκεκριμένα χρώματα η ομάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για θρησκεία.

Αυτήν που κάποια στιγμή έχρισε Θεό της τον Μαραντόνα, που είχαμε την τύχη να αντικρίσουμε, έστω ως απόμαχο, στις σουΐτες του ναού-γηπέδου, του Μπομπονέρα. Υποδοχή αυτοκράτορα, την ώρα που η παραληρούσα κερκίδα, δικαίωνε όσους υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την «απόλυτη κερκίδα» στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Ντιέγκο ήταν αυτός που πήρε τα φτωχαδάκια της Μπόκα από τα χέρι, τα κατέβασε στην πλούσια περιοχή της Ρίβερ Πλέιτ, τους έκανε πρωταθλητές. Κι όσο και να προσπαθεί το «ποδοσφαιρικό σύστημα» να αποκαθηλώσει τον Ντιέγκο, ως κακό πρότυπο, εκεί στην Μπόκα είναι πάντα Θεός.

Ή μήπως όχι;

Διαβάστε επίσης

Podcast – Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Podcast – Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Θα γίνω πατέρας για δεύτερη φορά, σε πολύ δύσκολους καιρούς»

Podcast – Σώτη Τριανταφύλλου: «Όταν γυρίζω από τις ΗΠΑ, νοιώθω αριστερή. Όταν γυρίζω από τη Γαλλία, νοιώθω δεξιά»