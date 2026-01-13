Podcast – Παναγιώτα Βλαντή: «Παρά την εμπειρία μου στο θέατρο, είμαι ακόμα μαθήτρια»

Από 17 Ιανουαρίου , θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Μεταξουργείο «Η πλεξούδα», θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Λετισιά Κολομπανί. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η Παναγιώτα Βλαντή.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το έργο, ηρωίδες του είναι τρείς γυναίκες της σύγχρονης εποχής, που ζουν σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης, ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες. Τρεις γυναίκες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μα κινούνται χωρίς να το ξέρουν πάνω σε κοινούς άξονες. Σε εκείνους που πηγαίνουν κόντρα στη βία, στον εξευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, στην περιθωριοποίηση, στην αμφισβήτηση, στο μίσος, στον ρατσισμό, στην περιφρόνηση. Είναι μόνες μα τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα ψηλά και να πιστέψουν στον εαυτό τους διεκδικώντας τα όνειρά τους, επιζητώντας την ελευθερία τους, λυτρώνοντας την ψυχή τους.

Η ηθοποιός συμμετέχει επίσης και στη μουσική παράσταση “Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου που θα παρουσιαστεί στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Στην παράσταση αυτή αφηγείται το κείμενο, με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα που αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

Μίλησε ακόμη και για την συμμετοχή της στην ταινία: «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή- Μέρος πρώτο» η οποία παίζεται στους κινηματογράφους.

Τέλος αναφέρθηκε και στην αποχή της από την τηλεόραση.

