Podcast – Στέλιος Μάινας: «Να κάνουν ένα βήμα πίσω οι αγρότες και ένα βήμα πίσω η κυβέρνηση»

Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορεί το νέο μυθιστόρημα του Στέλιου Μάινα με τίτλο «Αρόδου». Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι είναι ένας φόρος τιμής στην κοινωνία των εργατών της θάλασσας. Ο ίδιος είχε πατέρα καπετάνιο , αλλά και συγγενείς ναυτικούς.

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου ο συγγραφέας αφηγείται τον εσωτερικό κόσμο του πρωταγωνιστή, του καπετάνιου Μιχάλη, τη μοναξιά, την απομόνωση και τον “οδυσσαϊσμό” του ,που είναι κληρονομιά όλων των ναυτικών μας, που πηγαίνουν από τόπο σε τόπο. Το βιβλίο εμπεριέχει ένα ευρύ οδοιπορικό καθώς ταξιδεύει από το Χονγκ Κονγκ ως και την Αλάσκα. Στις σελίδες του ο συγγραφέας προσπάθησε να αναπλάσει μεταξύ άλλων την ατέρμονη μοναξιά των ναυτικών. Το πρωτογενές υλικό για αυτή την ιστορία είναι η ζωή ενός ξαδέρφου του. Ακόμη τόνισε και την αλληγορική σημασία που έχει ο τίτλος του βιβλίου για κάθε άνθρωπο που βρίσκεται Αρόδου.

Είπε ακόμα ότι η κοινωνία μας είναι Αρόδου μιας και βρισκόμαστε σε μεταιχμιακή κατάσταση. Ακόμα σχολίασε τις διεθνείς εξελίξεις ,την συμπεριφορα του Προέδρου των ΗΠΑ , αλλά και την εσωτερική επικαιρότητα.

Τέλος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας», αλλα και για την προσωπικούς λόγους αποχή του απο το θέατρο την τρέχουσα σεζόν.

