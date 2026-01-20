Γιώργος Γαλίτης: Σκηνοθέτης, ηθοποιός ή σκιτσογράφος;

Η νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα συνεχίζει την τεράστια επιτυχία της στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Ο Γιώργος Γαλίτης πρωταγωνιστεί στην παράσταση μαζί με τους Αντώνη Λουδάρο, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σταύρο Νικολαΐδη, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνο Ιωάννου και την Κατερίνα Ζαρίφη. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει ως Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν, μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε.

Ακόμη, σκηνοθετεί το «Caveman», που περιοδεύει με τον Σωτήρη Καλυβάτση στην ερμηνεία, και επιπλέον παρουσιάζει τον μονόλογο «Τα ραδίκια ανάποδα», σε δικό του κείμενο και σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη, για μία ακόμη χρονιά. Τέλος, εξακολουθεί να σκιτσογραφεί, συλλέγοντας νέο υλικό για μια νέα συλλογή, μετά την τελευταία του με τίτλο «Επιστροφή στην κανονικότητα».

Ακόμη, συγκινεί και θα συνεχίσει να συγκινεί το σκίτσο του για την τραγωδία των Τεμπών.

