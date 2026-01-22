search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 09:33
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

22.01.2026 06:53

Podcast – Στάθης Λιβαθινός: «Το θέατρο είναι συγκρουσιακή τέχνη, με ειρηνικά μέσα»

22.01.2026 06:53
PODCAST LIVATHINOS SITE 22.01

Για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο, ο Στάθης Λιβαθινός σκηνοθετεί τη σκηνική μεταφορά της διάσημης νουβέλας του κορυφαίου Ρώσου ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, με τη Μπέττυ Αρβανίτη στον ρόλο της Ντάμα Πίκα.

Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι αρέσκεται να φέρνει έργα για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο και να τα προτείνει στο κοινό.

Η «Ντάμα Πίκα» του Πούσκιν, γνωστή και από την ομώνυμη όπερα του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί το αρχέτυπο των έργων του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία» και «Ο Παίκτης». Είναι ένα έργο που κινείται με λεπτή ειρωνεία μεταξύ υπερφυσικού ρομαντισμού και ενός ιδιάζοντος ρεαλισμού. Άξονα του διηγήματος αποτελεί η μεταστροφή του νεαρού Χέρμαν από πρότυπο συγκρατημένου ανθρώπου σε εμμονικό παίκτη. Όταν μαθαίνει πως η γριά κόμισσα Άννα Φεντότοβνα γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό που θα του εξασφαλίσει σίγουρο κέρδος στα χαρτιά, ο περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας νεαρός, που ποτέ ως τότε δεν έχει ρισκάρει, όχι απλώς υποκύπτει στον πειρασμό, αλλά βάζει ως στόχο ζωής να υποτάξει την ίδια τη μοίρα.

Εκτός από τη «Ντάμα Πίκα», θα παίζεται μέχρι την Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης «Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, που επίσης σκηνοθετεί. Έκανε, επίσης, λόγο για το πάθος με το οποίο εργάζεται, και αυτό δίνει τελικά αξία στη δουλειά του. Αναφέρθηκε στην αξία του Θεάτρου σήμερα, λέγοντας ότι, παρότι είναι μια συγκρουσιακή τέχνη, πάντα μεταχειρίζεται ειρηνικά μέσα. Τέλος, δεν έκρυψε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που κατέχει στην Ακαδημία Αθηνών τη νεοσυσταθείσα έδρα της «Θεατρικής Τέχνης».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γαλίτης: Σκηνοθέτης, ηθοποιός ή σκιτσογράφος;

Podcast – Τάκης Σ. Παππάς: «Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ισονομία, δεν είναι πλέον κράτος δικαίου»

Podcast – Θωμάς Μπακαλάκος: «Τα “Αγροτικά” μιλούν στην ψυχή του κάθε Έλληνα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_dromoi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

antoniadis-new
LIFESTYLE

Χρίστος Αντωνιάδης: «Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην αστυνομία» (Video)

ileia_anemostrovilos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καταστροφικό «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου στην Πηνεία – Χάθηκαν δεκάδες ζώα από κατάρρευση στάβλου (video)

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 09:32
kakokairia_dromoi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

antoniadis-new
LIFESTYLE

Χρίστος Αντωνιάδης: «Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην αστυνομία» (Video)

1 / 3