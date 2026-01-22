Podcast – Στάθης Λιβαθινός: «Το θέατρο είναι συγκρουσιακή τέχνη, με ειρηνικά μέσα»

Για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο, ο Στάθης Λιβαθινός σκηνοθετεί τη σκηνική μεταφορά της διάσημης νουβέλας του κορυφαίου Ρώσου ποιητή Αλεξάντρ Πούσκιν, με τη Μπέττυ Αρβανίτη στον ρόλο της Ντάμα Πίκα.

Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης και ακαδημαϊκός μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι αρέσκεται να φέρνει έργα για πρώτη φορά στο ελληνικό θέατρο και να τα προτείνει στο κοινό.

Η «Ντάμα Πίκα» του Πούσκιν, γνωστή και από την ομώνυμη όπερα του Τσαϊκόφσκι, αποτελεί το αρχέτυπο των έργων του Ντοστογιέφσκι «Έγκλημα και Τιμωρία» και «Ο Παίκτης». Είναι ένα έργο που κινείται με λεπτή ειρωνεία μεταξύ υπερφυσικού ρομαντισμού και ενός ιδιάζοντος ρεαλισμού. Άξονα του διηγήματος αποτελεί η μεταστροφή του νεαρού Χέρμαν από πρότυπο συγκρατημένου ανθρώπου σε εμμονικό παίκτη. Όταν μαθαίνει πως η γριά κόμισσα Άννα Φεντότοβνα γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό που θα του εξασφαλίσει σίγουρο κέρδος στα χαρτιά, ο περιορισμένης οικονομικής επιφάνειας νεαρός, που ποτέ ως τότε δεν έχει ρισκάρει, όχι απλώς υποκύπτει στον πειρασμό, αλλά βάζει ως στόχο ζωής να υποτάξει την ίδια τη μοίρα.

Εκτός από τη «Ντάμα Πίκα», θα παίζεται μέχρι την Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης «Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή, που επίσης σκηνοθετεί. Έκανε, επίσης, λόγο για το πάθος με το οποίο εργάζεται, και αυτό δίνει τελικά αξία στη δουλειά του. Αναφέρθηκε στην αξία του Θεάτρου σήμερα, λέγοντας ότι, παρότι είναι μια συγκρουσιακή τέχνη, πάντα μεταχειρίζεται ειρηνικά μέσα. Τέλος, δεν έκρυψε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που κατέχει στην Ακαδημία Αθηνών τη νεοσυσταθείσα έδρα της «Θεατρικής Τέχνης».

