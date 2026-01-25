Podcast – Βασίλης Κάργας: «Γράφω παραμύθια μέσα από τις στάχτες του Έβρου»

Ο Βασίλης Κάργας γεννήθηκε στο Αργυρό Ευβοίας και από το 1980 ζει στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Εργάσθηκε για πολλά χρόνια στο Γραφείο Τύπου της Νομαρχίας Έβρου και συνδιοργάνωσε 16 Πανελλήνια Δημοσιογραφικά Συνέδρια στη Σαμοθράκη. Εργάζεται ως δημοσιογράφος στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ένα λουλούδι από τον Έβρο», εκδ. Κομνηνός, μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με την ιστορία που πραγματεύεται στο βιβλίο του, είπε ότι πρόκειται για μια τρυφερή παραμυθοϊστορία για την ελπίδα που ανθίζει εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα. Μέσα από τις στάχτες μιας δύσκολης χρονιάς ξεπροβάλλει το μαγικό «εβρολούλουδο». Από το δάσος της Δαδιάς μέχρι τη Μάκρη, την Παλαγία και την Κίρκη, που δοκιμάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά, τη Σαμοθράκη και τα ξεχασμένα χωριά του Τριγώνου, η φύση και οι άνθρωποι αναγεννιούνται χάρη στη δύναμη της συλλογικότητας, της παράδοσης και της πίστης στο αύριο.

Σχετικά με την αφορμή και τα αίτια που τον οδήγησαν να γράψει αυτό το βιβλίο, είπε ότι έγραψε την ιστορία μέσα σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης για τη φύση και τους ανθρώπους του Έβρου. Ωστόσο, πίσω από τις στάχτες φαντάστηκε ένα λουλούδι που μπορεί να ανθίσει όταν οι καρδιές μας το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό το λουλούδι δεν είναι φανταστικό. Είναι κάθε βλέμμα που κοιτάζει μπροστά, κάθε χέρι που βοηθά, κάθε παιδική φωνή που γελά.

Τόνισε ότι ένα παιδικό παραμύθι για όλες τις ηλικίες μιλά καλύτερα στην ψυχή μας. Παρουσιάζοντας το βιβλίο του σε μικρά χωριά της παραμεθορίου, διαπίστωσε ότι κάθε παιδί και κάθε ενήλικας έχει νιώσει πως κάτι πολύτιμο χάθηκε.

Τέλος, σχετικά με τη δομή του βιβλίου, οι ενότητες παρουσιάζονται με τρόπο που ο συγγραφέας συνδυάζει ιστορικές πληροφορίες, περιβαλλοντικά δεδομένα και κοινωνικές αναφορές, προσφέροντας στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα για την περιοχή. Η εικονογράφηση είναι της Αλεξανδρουπολίτισσας εικαστικού Αθανασίας Πεφτουλίδη, η οποία ζωντανεύει την ιστορία με χρώματα και συναίσθημα.

