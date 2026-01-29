Podcast – Κώστας Μπερικόπουλος: «Η τηλεόραση με βοήθησε να ανακαλύψω άγνωστες πτυχές μου»

Η συναρπαστική ιστορία του Λουκή Λάρα και της Σφαγής της Χίου το 1822 θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», μέσα από το νέο πρωτότυπο μουσικό έργο του Λευτέρη Βενιάδη, γραμμένο για αντρική φωνή, βιολοντσέλο και ηθοποιό.

Ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr. Η παράσταση βασίζεται στο εμβληματικό διήγημα-νουβέλα του Δημητρίου Βικέλα, γραμμένο το 1879 και εμπνευσμένο από την αληθινή μαρτυρία του Χιώτη επιζώντα της Σφαγής, Λουκά Ζίφου, όπως αυτή καταγράφηκε στο χειρόγραφο «Αυτοβιογραφία γέροντος Χίου». Το έργο μάς γυρίζει σχεδόν 200 χρόνια πίσω, στη χρονιά της Μεγάλης Καταστροφής.

Η συγκλονιστική αυτή ιστορία μετατρέπεται σε μουσική αφήγηση χάρη στην πρωτότυπη σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη, που αγκαλιάζει, διατρέχει και δίνει νέα πνοή στον λόγο του Βικέλα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσική δημιουργία, όπου ο λόγος, οι μελωδίες, οι ήχοι και τα ηχοχρώματα του βιολοντσέλου εξυπηρετούν τον σκοπό μιας νέας μορφής αφήγησης μέσω της μουσικής σύνθεσης. Ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, ο λυρικός τραγουδιστής Νίκος Ζιάζιαρης και ο διεξιοτέχνης σολίστας του βιολοντσέλου Αλέξανδρος Μποτίνης γίνονται η φωνή του Λουκή Λάρα.

Μίλησε με μεγάλο ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του στην παράσταση, αλλά με ακόμη μεγαλύτερο για την παρουσίασή της στη Χίο, στο προαύλιο του «Μουσείου της Μαστίχας». Εξέφρασε την επιθυμία του να παιχτεί η παράσταση αυτή και σε όλα τα χωριά του νησιού, εκεί όπου έγινε η καταστροφή.

Σχετικά με τις τηλεοπτικές του συμμετοχές, είπε ότι ολοκληρώνονται τα γυρίσματα του «Μαέστρο» και ότι μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές ανακάλυψε ένα κομμάτι της δουλειάς του που του ήταν άγνωστο, αυτό της τηλεόρασης. Όσο για την παγκόσμια επικαιρότητα και την πραγματικότητα που ζούμε, χωρίς περιστροφές είπε ότι χρειάζεται πολύ κουράγιο για να αντέξουμε όσα μας συμβαίνουν.

Τέλος, για τα προσεχή του σχέδια, ανέφερε ότι ξεκινούν οι πρόβες για την παράσταση «Τζένη – Τζένη», που θα ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, μετά το Πάσχα.

