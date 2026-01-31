search
31.01.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

31.01.2026

Podcast – Μαίρη Βιδάλη: «Διαφήμιση για τον “Καποδίστρια” τα δυσάρεστα σχόλια»

31.01.2026 07:20
Στο Διάχρονο Θέατρο Μαίρης Βιδάλη παρουσιάζεται η κωμωδία «Οι εύθυμες Κυράδες (του Ουίνζορ)» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε μορφή μιούζικαλ.

Με αυτή την αφορμή, η ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Το έργο διακωμωδεί τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, ενός ξεπεσμένου ιππότη. Μια φάρσα έξυπνα δομημένη και μια περιπέτεια γεμάτη από παρεξηγήσεις, που προκαλούν πολύ γέλιο, αναπτύσσεται γύρω από την προσπάθεια του Φάλσταφ να κερδίσει τις καρδιές των κυριών της πόλης. Τα βασικά θέματα του έργου είναι η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος, με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για το ρεπερτόριο και τις παραγωγές που ανεβάζει στο θέατρό της διαχρονικά. Αναφέρθηκε, ακόμη, στη συμμετοχή της στην παράσταση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που θα παρουσιάσει «Το Αμάρτημα της Μητρός μου», το αυτοβιογραφικό έργο του Γεώργιου Βιζυηνού, σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, στη σκηνή Ωμέγα, από τις αρχές Μαρτίου.

Από τη συζήτηση δεν απουσίασε και η αναφορά στη συμμετοχή της στην πολυσυζητημένη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή: «Καποδίστριας». Σχολιάζοντας τα δυσάρεστα σχόλια που γράφτηκαν σχετικά με την ταινία, είπε χαρακτηριστικά ότι, όταν τα κυκλώματα δεν θεωρούν κάτι δικό τους, το λοιδορούν. Επίσης, υπογράμμισε ότι χτυπιέται αυτός που κάνει επιτυχίες, κι ο Σμαραγδής έχει κάνει πολλές και τελικά, διαφημίζουν την ταινία τα όποια σχόλια.

