Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια “ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη”»

Για τη στιγμή που βρέθηκε στο απόλυτο μηδέν και τη βοήθεια που ζήτησε από τον Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε ο Άρης Λεμπεσόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο ηθοποιός ανέφερε πως λόγω των παιδιών του και των υποχρεώσεων που προέκυπταν στη ζωή του λόγω αυτών, τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη και του ζήτησε δουλειά, με τον Σωτήρη Τσαφούλια να ανταποκρίνεται άμεσα.

«Πρόσφατα χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν, έχοντας υποχρεώσεις και παιδιά. Πρώτη φορά, ναι, ζήτησα οτιδήποτε από τον αγαπημένο Σωτήρη Τσαφούλια που είχαμε συναντηθεί θεατρικά. “Ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη” του είπα και ανταποκρίθηκε σε λίγα λεπτά. Σε δυο μέτωπα. Ένα θεατρικό και ένα τηλεοπτικό. Χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ υπερήφανος που τον γνώρισα και που ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να το ξανακάνω και να το ξαναζητήσω», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν σήμερα επιλέγονται περισσότερο οι νέοι ηθοποιοί, ο Άρης Λεμπεσόπουλος εξήγησε: «Υπάρχει μία τάση προς τους νέους, το νέο αίμα». Ανέφερε μάλιστα πως πλέον ζητούν να μάθουν πόσους followers έχει κάθε ηθοποιός πριν τον πάρουν σε μία δουλειά, εκφράζοντας τη διαφωνία του. «Τι είναι αυτοί; Πού τους βρήκαμε;», διερωτήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άρης Λεμπεσόπουλος μίλησε για το κίνημα MeToo και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου. «Οι προσωπικές σχέσεις βοηθούσαν πάντα στο επάγγελμα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην μπούμε τώρα και σε άλλα επαγγέλματα, αφήστε, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Απλώς, δυστυχώς, φαίνεται το δικό μας επάγγελμα. “Αυτόν καταδικάστε τον, τσακίστε τον, φάτε τον, γιατί φαίνεται, είναι ηθοποιός”. Οι άλλοι δεν φαίνονται, έχουν την κάλυψη της επιστήμης τους», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

Κάτια Δανδουλάκη: Η αποκάλυψη για το τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό – Ο αρραβώνας και ο χωρισμός τους (Video)

«Πριν από όλα χρειάζεται σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή»: Το σκωπτικό σχόλιο του Συρίγου για την ανακοίνωση της «Βιολάντα»