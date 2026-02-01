search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 13:00

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια “ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη”»

01.02.2026 13:00
LEMPESOPOULOS

Για τη στιγμή που βρέθηκε στο απόλυτο μηδέν και τη βοήθεια που ζήτησε από τον Σωτήρη Τσαφούλια μίλησε ο Άρης Λεμπεσόπουλος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Ο ηθοποιός ανέφερε πως λόγω των παιδιών του και των υποχρεώσεων που προέκυπταν στη ζωή του λόγω αυτών, τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη και του ζήτησε δουλειά, με τον Σωτήρη Τσαφούλια να ανταποκρίνεται άμεσα.

«Πρόσφατα χρειάστηκε να σηκώσω το τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν, έχοντας υποχρεώσεις και παιδιά. Πρώτη φορά, ναι, ζήτησα οτιδήποτε από τον αγαπημένο Σωτήρη Τσαφούλια που είχαμε συναντηθεί θεατρικά. “Ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη” του είπα και ανταποκρίθηκε σε λίγα λεπτά. Σε δυο μέτωπα. Ένα θεατρικό και ένα τηλεοπτικό. Χαίρομαι πολύ και είμαι πολύ υπερήφανος που τον γνώρισα και που ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να το ξανακάνω και να το ξαναζητήσω», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν σήμερα επιλέγονται περισσότερο οι νέοι ηθοποιοί, ο Άρης Λεμπεσόπουλος εξήγησε: «Υπάρχει μία τάση προς τους νέους, το νέο αίμα». Ανέφερε μάλιστα πως πλέον ζητούν να μάθουν πόσους followers έχει κάθε ηθοποιός πριν τον πάρουν σε μία δουλειά, εκφράζοντας τη διαφωνία του. «Τι είναι αυτοί; Πού τους βρήκαμε;», διερωτήθηκε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άρης Λεμπεσόπουλος μίλησε για το κίνημα MeToo και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου. «Οι προσωπικές σχέσεις βοηθούσαν πάντα στο επάγγελμα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην μπούμε τώρα και σε άλλα επαγγέλματα, αφήστε, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Απλώς, δυστυχώς, φαίνεται το δικό μας επάγγελμα. “Αυτόν καταδικάστε τον, τσακίστε τον, φάτε τον, γιατί φαίνεται, είναι ηθοποιός”. Οι άλλοι δεν φαίνονται, έχουν την κάλυψη της επιστήμης τους», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

Κάτια Δανδουλάκη: Η αποκάλυψη για το τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό – Ο αρραβώνας και ο χωρισμός τους (Video)

«Πριν από όλα χρειάζεται σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή»: Το σκωπτικό σχόλιο του Συρίγου για την ανακοίνωση της «Βιολάντα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia-123-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» λένε Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο Έπσταϊν

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στα Χανιά: Νεκρά περιστέρια στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς (Σκληρές εικόνες)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για 13 ληστείες σε βάρος ανηλίκων – Αναζητούνται 2 συνεργοί του

larisa_agiokabos
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στο «κόκκινο» η Αγιά Λάρισας – Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στα σπίτια, «βροχή» τα προβλήματα και σε άλλες περιοχές (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:05
kakokairia-123-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» λένε Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο Έπσταϊν

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στα Χανιά: Νεκρά περιστέρια στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς (Σκληρές εικόνες)

1 / 3