27.01.2026 20:40

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

27.01.2026 20:40
stone-lanthimos

Σε μία νέα συνεργασία προχωρά το δίδυμο Γιώργος ΛάνθιμοςΈμα Στόουν, με τους δύο τους να δείχνουν πως συμφωνούν απόλυτα με τη φράση «ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει». 

Μετά τις ταινίες «The Favourite», «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia» ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης και η δημοφιλής ηθοποιός ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά για μία διαφήμιση

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν θα συνεργαστούν στην πρώτη τους διαφήμιση για το Super Bowl, για την πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace.

Μυστήριο και ατμοσφαιρικό το πρώτο spot Λάνθιμου–Στόουν

Μάλιστα, ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ένα σχετικό teaser, με σκοτεινό «ύφος», όπου η Έμα Στόουν καταγράφεται ταραγμένη, να κλαίει

Σημειώνεται ότι το σκηνικό της διαφήμισης με τίτλο «Unavailable» δημιουργήθηκε από τον σκηνογράφο James Price, ενώ η μουσική είναι έργο της ομάδας του Λάνθιμου και του συνθέτη Jerskin Fendrix. Η καμπάνια γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρο φιλμ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προώθησης της καμπάνιας, η Squarespace κυκλοφορεί σειρά από κινηματογραφικές αφίσες, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση αντίστοιχη του μυστηρίου και της έντασης του teaser. 

Σε ό,τι αφορά στα ερωτηματικά που αφήνει το εν λόγω spot, και συγκεκριμένα τον λόγο που εμφανίζεται η Στόουν να κλαίει, οι αποκαλύψεις θα γίνονται σταδιακά, μέχρι τον μεγάλο τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στις 8 Φεβρουαρίου

