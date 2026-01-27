Βενσάν Κασέλ-Κάρλα Μπρούνι: Ένα βλέμμα, χιλιάδες σχόλια – Το στιγμιότυπο που έγινε viral 

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, όπου καταγράφεται ο Βενσάν Κασέλ να… χαζεύει τα πόδια της Κάρλα Μπρούνι.

Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του, Νάρα Μπαπτίστα, το πρωί της Δευτέρας, 26/1, έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη μόδας του οίκου Schiaparelli, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Εκεί βρέθηκε και η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας και σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, η οποία στο σχετικό clip εμφανίζεται να κάθεται δίπλα στον ηθοποιό, στην πρώτη σειρά καθισμάτων.

Το βλέμμα του Κασέλ στα… ατελείωτα πόδια της Κάρλα Μπρούνι

Αυτό, ωστόσο, που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια χρηστών του διαδικτύου, ήταν το βλέμμα του Κασέλ στα… ατελείωτα πόδια της Κάρλα Μπρούνι.

Ο γνωστός ηθοποιός, δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του προς εκείνη, και καταγράφεται να κοιτάει επίμονα τα πόδια της για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σπεύδει να τη βοηθήσει, όταν της έπεσε κάτι στο πάτωμα.

Το σχετικό βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πληθώρα σχολίων, με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του ηθοποιού.

