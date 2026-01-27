search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 18:48

Βενσάν Κασέλ-Κάρλα Μπρούνι: Ένα βλέμμα, χιλιάδες σχόλια – Το στιγμιότυπο που έγινε viral 

27.01.2026 18:48
kasel-brouni

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, όπου καταγράφεται ο Βενσάν Κασέλ να… χαζεύει τα πόδια της Κάρλα Μπρούνι.

Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του, Νάρα Μπαπτίστα, το πρωί της Δευτέρας, 26/1, έδωσαν το «παρών» στην επίδειξη μόδας του οίκου Schiaparelli, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Εκεί βρέθηκε και η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας και σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, η οποία στο σχετικό clip εμφανίζεται να κάθεται δίπλα στον ηθοποιό, στην πρώτη σειρά καθισμάτων. 

Το βλέμμα του Κασέλ στα… ατελείωτα πόδια της Κάρλα Μπρούνι

Αυτό, ωστόσο, που προκάλεσε χιλιάδες σχόλια χρηστών του διαδικτύου, ήταν το βλέμμα του Κασέλ στα… ατελείωτα πόδια της Κάρλα Μπρούνι

Ο γνωστός ηθοποιός, δεν μπόρεσε να κρύψει τον θαυμασμό του προς εκείνη, και καταγράφεται να κοιτάει επίμονα τα πόδια της για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σπεύδει να τη βοηθήσει, όταν της έπεσε κάτι στο πάτωμα

Το σχετικό βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πληθώρα σχολίων, με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του ηθοποιού.  

Διαβάστε επίσης:

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Του τα είχα πει όλα πριν» (Video)

Κατερίνα Στανίση: «Όπου να’ ναι θα βγει η αυτοβιογραφία μου» (Video)

Γιώργος Παράσχος για καρκίνο: «Το ξεπεράσαμε κι εγώ και η σύντροφός μου – Θα μπορώ να ζω φυσιολογικά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Έκπληξη στη δεύτερη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/1)

kasel-brouni
LIFESTYLE

Βενσάν Κασέλ-Κάρλα Μπρούνι: Ένα βλέμμα, χιλιάδες σχόλια – Το στιγμιότυπο που έγινε viral 

bella hadid 77- new
LIFESTYLE

Ξανά single η Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε μετά από δύο χρόνια σχέσης με τον Τεξανό σύντροφό της

ICE USA
ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει»: Κατακραυγή στην Ιταλία για τον ρόλο της ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

parapolitika iefimerida – new
MEDIA

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 18:56
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Έκπληξη στη δεύτερη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/1)

kasel-brouni
LIFESTYLE

Βενσάν Κασέλ-Κάρλα Μπρούνι: Ένα βλέμμα, χιλιάδες σχόλια – Το στιγμιότυπο που έγινε viral 

bella hadid 77- new
LIFESTYLE

Ξανά single η Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε μετά από δύο χρόνια σχέσης με τον Τεξανό σύντροφό της

1 / 3