21.12.2025 22:54

Ζωάρα και με… βραχιολάκι ο Σαρκοζί: Πήρε την Κάρλα Μπρούνι και πήγε διακοπές στη Γουαδελούπη

21.12.2025 22:54
Τι κι αν φοράει βραχιολάκι και του έχει επιβληθεί να μην φύγει από τη χώρα; Ο Νικολά Σαρκοζί, πήρε την Κάρλα Μπρούνι και έφυγε για…. διακοπές στη Γουαδελούπη.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, μετά τις 20… δύσκολες ημέρες στη φυλακή, έγραψε το βιβλίο του για το πώς πέρασε σε αυτό το διάστημα, αποφυλακίστηκε και τώρα εκμεταλλεύτηκε τον ποινικό κώδικα και πήγε να κάνει τα μπάνια του, περιμένοντας την εκδίκαση της έφεσης που έχει ασκήσει.

Για να ταξιδέψει στη Γουαδελούπη, επωφελήθηκε από μια «εξαιρετική άδεια» που του εκδόθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής του εποπτείας. 

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, το άρθρο 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας απαριθμεί τις υποχρεώσεις της δικαστικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης μη εγκατάλειψης των εδαφικών ορίων που καθορίζονται από τον δικαστή. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να τροποποιήσει τις επιβληθείσες υποχρεώσεις, να τις άρει ή να χορηγήσει μια περιστασιακή ή προσωρινή εξαίρεση από την τήρηση ορισμένων υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 141-1 του ίδιου κώδικα. Δηλαδή να επιβάλει απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία ή μια δεδομένη περιοχή, αλλά να δώσει κατ’ εξαίρεση -και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος- άδεια για να… ξεφύγει για λίγο από την… δύσκολη πραγματικότητα.

