Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

Ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στο Μαϊάμι με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να βλέπουν διαδοχικά την ρωσική και την ουκρανική αντιπροσωπεία, για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώνονται πλέον σε δύο σημαντικά στοιχεία: τις εγγυήσεις ασφαλείας και το χρονοδιάγραμμα λήψης αποφάσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι «προβλέπονται και άλλες συναντήσεις σήμερα με την αμερικανική αντιπροσωπεία και τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι εργασίες πάνω στα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου, τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ανοικοδόμηση συνεχίζονται. Κάθε ζήτημα εξετάζεται διεξοδικά και οι συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά είναι εποικοδομητικές. Αυτό είναι σημαντικό. Συζητείται επίσης το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα πιθανά χρονικά όρια για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων» ανέφερε ο Ουκρανός, που θέλει να ρίξει στο τραπέζι των συζητήσεων και την Ευρώπη τώρα, παρά το χθεσινό άδειασμα στον Μακρόν.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ωστόσο, ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε ότι οι αλλαγές που έκαναν ευρωπαϊκές χώρες και η Ουκρανία στις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν βελτιώνουν τις προοπτικές ειρήνης.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν βελτιώνουν τη δυνατότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», φέρεται να δήλωσε την Κυριακή ο Ουσάκοφ.

