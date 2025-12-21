search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 20:54

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

21.12.2025 20:54
livanos-idf-xtipima-new

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, τερματίζοντας έναν χρόνο εχθροπραξιών στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιδρομές στον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι στόχοι του είναι οι ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Επιπλέον, διατηρεί στρατιωτικές θέσεις σε πέντε σημεία του νοτίου Λιβάνου που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι επιθέσεις αφορούσαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι στην πόλη Γιάτερ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα. Αρχικά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «χτύπησε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του Γιάτερ» και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι επλήγη και δεύτερο μέλος της οργάνωσης στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, ο λιβανέζικος στρατός γνωστοποίησε ότι στρατιώτες ανακάλυψαν και κατέστρεψαν έναν ισραηλινό κατασκοπευτικό μηχανισμό στην κοινότητα Γιαρούν, κοντά στα σύνορα.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει δεσμευτεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να απομακρύνει όλες τις στρατιωτικές υποδομές της από τα σύνορα με το Ισραήλ έως τον ποταμό Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια. Το Ισραήλ εκφράζει αμφιβολίες για την ικανότητα του λιβανέζικου στρατού να ελέγξει την κατάσταση και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για επανεξοπλισμό, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που επισκέφθηκε σήμερα το Ισραήλ, δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται να επανεξοπλίζεται, προσθέτοντας ότι «προσπαθούν να κατασκευάσουν περισσότερα όπλα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», όπως αναφέρθηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, περισσότερα από 340 άτομα έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε στοιχεία του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

Ισραήλ: Το IDF αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν

Ζελένσκι: Πρέπει να μπουν στις διαβουλεύσεις και οι Ευρωπαίοι – Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

stefanos-kaselakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

paok11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: Έκανε περίπατο το ντέρμπι στην Τούμπα ο «Δικέφαλος»

photo-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Σοκάρει το βίντεο με τα βασανιστήρια σε μέλη της οργάνωσης 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:15
ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

stefanos-kaselakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

1 / 3