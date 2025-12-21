search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.12.2025 21:12

ΗΠΑ: Νέα αναχαίτιση δεξαμενόπλοιου ανοικτά της Βενεζουέλας

21.12.2025 21:12
ipaVenze1

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναχαίτιση ακόμη ενός πλοίου ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters την Κυριακή. Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη επιχείρηση μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί επιβολής «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο Bella 1, υπό παναμαϊκή σημαία, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για φόρτωση, ανέφερε μία από τις πηγές. Η επιχείρηση αυτή ακολούθησε την επιβίβαση στο υπερδεξαμενόπλοιο Centuries νωρίς το Σάββατο, καθώς και στο Skipper στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ εντείνει την πίεση προς τον Μαδούρο, επιχειρώντας να «στραγγαλίσει» τη βασική πηγή εσόδων του καθεστώτος. Αν η Βενεζουέλα δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό της, οι δεξαμενές αποθήκευσης θα γεμίσουν με αδιάθετες ποσότητες και η κρατική εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) θα αναγκαστεί να αρχίσει να κλείνει πετρελαιοπηγές, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την κυβέρνηση Μαδούρο ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας τη για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η κατάσχεση του Σαββάτου είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πλοίο δεν εμφανιζόταν στη δημόσια λίστα αμερικανικών κυρώσεων. Το δεξαμενόπλοιο Centuries έπλεε επίσης υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ κινεζική εταιρεία κατείχε την κυριότητα του πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA που τελεί υπό κυρώσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκεζ καταδίκασε την «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «σοβαρή πράξη πειρατείας» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

Ισραήλ: Το IDF αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» κατά κυβέρνησης Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Επστάιν – «Πάει να πνίξει το θέμα» λένε οι Δημοκρατικοί

ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

stefanos-kaselakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης απαντά στην Μάλαμα: Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή

paok11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0: Έκανε περίπατο το ντέρμπι στην Τούμπα ο «Δικέφαλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Το κίνημα οργανώνεται» - Επιτροπή «σοφών» εργάζεται για τη σωτηρία της χώρας

mitsotakis_zelenski_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025 22:27
trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» κατά κυβέρνησης Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Επστάιν – «Πάει να πνίξει το θέμα» λένε οι Δημοκρατικοί

ambulance_italy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

witkoff-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό στο Μαϊάμι – Συζητήσεις για εγγυήσεις και ανοικοδόμηση

1 / 3