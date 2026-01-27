search
27.01.2026 13:41

Γιώργος Παράσχος για καρκίνο: «Το ξεπεράσαμε κι εγώ και η σύντροφός μου – Θα μπορώ να ζω φυσιολογικά» (Video)

Για την πορεία της υγείας του έπειτα από τη διάγνωσή του με τον καρκίνο μίλησε ο Γιώργος Παράσχος, αναφέροντας ότι η κατάστασή του έχει παρουσιάσει σημαντικκή βελτίωση, με τον ίδιο να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.

Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno», ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σύντροφό του που επίσης είχε διαγνωστεί με καρκίνο, υπογραμμίζοντας ότι κι εκείνη ξεπέρασε τον κίνδυνο.

«Είμαι καλύτερα, σταθεροποιημένα τα πράγματα, πολύ πιο άνετα με τη ζωή μου έξω, ένα πολύ μικρό ποσοστό έμεινε κινησιολογικό, αλλά πάει να λυθεί κι αυτό σιγά σιγά. Όχι να μηδενιστεί, αλλά θα μπορώ να ζω φυσιολογικά, να κάνω τα πάντα που έκανα και πριν. Το ξεπεράσαμε. Και η σύντροφός μου το ξεπέρασε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι μια χαρά το κορίτσι μου» τόνισε.

