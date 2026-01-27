Νάταλι Πόρτμαν: Γιατί τα παιδιά της δεν θέλουν να βλέπουν τις ταινίες της

Πλήρη αδιαφορία για τις εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη, ακόμη και για τις ταινίες «Star Wars», αποκάλυψε η Νάταλι Πόρτμαν ότι δείχνουν τα παιδιά της και συγκεκριμένα, ο 14χρονος Άλεφ και η 8χρονη Αμέλια που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλιπεν.

Μιλώντας στο E! News και τον Will Marfuggi, κατά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Gallerist στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, η διάσημη ηθοποιός -γνωστή μεταξύ άλλων από τα «Black Swan», «V for Vendetta» και «Star Wars»- ανέφερε ότι δεν περιμένει ότι τα παιδιά της θα καθίσουν σύντομα να παρακολουθήσουν τις κινηματογραφικές της επιτυχίες ακόμα κι εκείνες που θεωρούνται εμβληματικές, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειές της να τους κινήσει το ενδιαφέρον πέφτουν στο κενό.

«Τους λέω πως μπορούν να τη δουν αν το θέλουν ή αν την έχουν δει φίλοι τους, όμως πάντα μου απαντούν ευγενικά: “Όχι, ευχαριστούμε”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο λόγος, όπως φαίνεται, είναι απλός και βαθιά συγκινητικός. Τα παιδιά της προτιμούν να τη βλέπουν στον ρόλο της μητέρας και όχι ως κινηματογραφική σταρ.

«Θέλουν απλώς να είμαι ο εαυτός μου και αυτό το θεωρώ ανεκτίμητο» επισημαίνει η ίδια.

Η Νάταλι Πόρτμαν επιστρέφει, πάντως, δυναμικά στο σινεμά με την ταινία The Gallerist, σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν. Στο πλευρό της εμφανίζονται οι Τζένα Ορτέγκα, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Ντάνιελ Μπρουλ, Ζακ Γαλιφιανάκης και η Charli xcx, μεταξύ άλλων.

Στην ταινία, σε σενάριο της Γιαν και του Τζέιμς Πέντερσεν, η Πόρτμαν υποδύεται την Πολίνα Πολίνσκι, μια απελπισμένη γκαλερίστα που καταφεύγει σε ένα ακραίο και ριψοκίνδυνο σχέδιο: να πουλήσει ένα πτώμα στην έκθεση Art Basel του Μαϊάμι.

