ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 09:12
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

27.01.2026 08:50

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου – Θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές σίγουρα» (Video)

27.01.2026 08:50
kariofilia-karabeti-new

Στη στάση της απέναντι στον έρωτα, την κοινωνία, αλλά και τη σπουδαιότητα που έχει η προσωπική ελευθερία για τον καθένα αναφέρθηκε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, καλεσμένη του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου στο Στούντιο 4.

Αναφερόμενη στους ομοφυλόφυλους που δεν αποκαλύπτουν ποτέ την αλήθεια τους από φόβο μην τους κατακρίνουν, η ηθοποιός αναρωτήθηκε πόσο πιο όμορφος θα ήταν ο κόσμος και η κοινωνία ολόκληρη αν ο καθένας αποδεχόταν τον εαυτό του και τον διπλανό του.

«Από μικρή έκανα ό,τι ήθελα. Κάποιοι άνθρωποι είναι γκέι και δεν κάνουν αυτό το coming out, ζουν μέσα σε μία ντουλάπα. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει; Μία είναι η ζωή μας. Μία και ανεπανάληπτη. Ερχόμαστε να ζήσουμε αυτό το δώρο και ας είμαστε καλά. Ας είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Όταν είμαστε εμείς καλά με τον εαυτό μας, είναι καλύτερη και η κοινωνία μας. Δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα συμπλέγματα. Δεν θα υπάρχει όλη αυτή η δυστυχία» τόνισε.

Για την ίδια ο θεσμός του γάμου ήταν ανέκαθεν κάτι που δεν την αφορούσε, επισημαίνει, ενώ ανατρέχοντας στις ερωτικές της επιλογές, σίγουρα θα άλλαζε κάποιες, επισημαίνει.

«Από μικρό παιδί ήμουν κατά του γάμου, δεν ήθελα να παντρευτώ. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στον έρωτα, ήταν για μένα κινητήρια δύναμη και πηγή χαράς και έμπνευσης. Θα άλλαζα κάποιες ερωτικές μου επιλογές σίγουρα. Δεν θα βιαζόμουν τόσο πολύ να υπακούσω στην παρόρμησή μου στο να ενθουσιαστώ με έναν άνθρωπο. Θα ήθελα να είχα την ψυχραιμία να έδινα περισσότερο χρόνο στα πράγματα, να ανακαλύπτω τον άλλον ως άνθρωπο και να ενδίδω στην ερωτική επιθυμία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

