Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε νύχτα στην πινακίδα του Hollywood και κρέμασε επάνω… σουτιέν (Video)

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε κρυφά στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ του Λος Άντζελες πριν από λίγες μέρες και κρέμασε επάνω της σουτιέν… ενώ είναι πιθανόν να βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για παράνομη πρόσβαση και βανδαλισμό.

Το TMZ δημοσίευσε βίντεο με τη σταρ να σκαρφαλώνει σε αυτό που φαίνεται να είναι το «H» της πινακίδας με μια χούφτα σουτιέν. Μια ομάδα παραγωγής γυρίζει βίντεο καθώς η Σίντνεϊ προχωρά μέσα στο σκοτάδι.

Η Σίντνεϊ και η ομάδα της έφτασαν στην κορυφή των γραμμάτων και κρέμασαν ένα σκοινί ως απλώστρα κι επάνω έβαλαν τους στηθόδεσμους. Η Σουίνι φαίνεται είναι πανευτυχής καθώς εξετάζει το… έργο της.

Όσο για το γιατί το έκανε… πηγές λένε ότι είναι ένα βίντεο για την προώθηση της κυκλοφορίας της νέας σειράς εσωρούχων της. Όπως ανέφερε το TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής, οπότε σίγουρα έχει καλή χρηματοδότηση. Αυτή η επαγγελματική σχέση με τον Μπέζος είναι που της εξασφάλισε την πρόσκληση στον γάμο με τη Σάντσες το περασμένο καλοκαίρι.

Παρότι όμως η Σουίνι πήρε άδεια από την FilmLA για να γυρίσει το βίντεο στην πινακίδα του Χόλιγουντ, δεν είχε άδεια να αγγίξει ή να σκαρφαλώσει στην ίδια την πινακίδα.

Σύμφωνα με email από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ, το οποίο κατέχει την πινακίδα, η εταιρεία παραγωγής της ειδοποιήθηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει γύρισμα στην πινακίδα ή να χρησιμοποιήσει το βίντεο χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Επιμελητήριο.

Η Σίντνεϊ θα μπορούσε ακόμη και να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκληματική παράνομη είσοδο ή/και βανδαλισμό.

