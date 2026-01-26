search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:09
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 18:59

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

26.01.2026 18:59
amber heard 550- new

Στις δικαστικές διαμάχες που είχε με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, αναφέρθηκε η Άμπερ Χερντ, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ.

Η ηθοποιός συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «Silenced» που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς και επικεντρώνεται στην εργαλειοποίηση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον των θυμάτων κακοποίησης.

Στην ταινία, η Χερντ συνομιλεί με τη σκηνοθέτιδα Σελίνα Μάιλς για τον απόηχο των ευρέως δημοσιοποιημένων δικαστικών υποθέσεων που αντιμετώπισε η ίδια και ο Ντεπ.

«Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλώ», λέει η ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety και συνεχίζει: Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου — ούτε το επιθυμώ. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία συνεργάστηκε με την Χερντ όταν ο Ντεπ κατέθεσε μήνυση κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ.

Σχολιάζοντας τη δίκη κατά της εφημερίδας, η Χερντ ανέφερε: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να πω κάτι στον Τύπο. Η [Ρόμπινσον] με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη για αυτό. [Σκέφτηκα]: “Αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το επιχείρημά μου ακόμα πιο προφανές”. Δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, το «Silenced» αφηγείται επίσης την ιστορία του «αγώνα της Καταλίνα Ρουίς-Ναβάρο για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και τη «μάχη της Μπρίτανι Χίγκινς μέσα στο πολιτικό κατεστημένο της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά, ισχυρά συστήματα κινητοποιούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», σημειώνεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Επιπλέον στο «Silenced», η Χερντ δήλωσε πως εμπνέεται από εκείνες που επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά.

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να δίνουν αυτή τη μάχη. Γυναίκες που είναι αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», εξήγησε.

«Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και σιγά-σιγά αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», συμπλήρωσε.

Η Χερντ είναι μητέρα τριών παιδιών των διδύμων Όσεαν και ‘Αγκνες και της 5χρονης Ούνα Πέιτζ, όπως αναφέρει το People.

Διαβάστε επίσης:

Αστρονομικό ποσό σε Μπρούκλιν και Νίκολα για να αποκαλύψουν τα «μυστικά» των Μπέκαμ σε βιβλίο

Τίνα Μεσσαροπούλου για Μαρία Μπακοδήμου: «Ο ρόλος της “κακιάς” της ταιριάζει» (Video)

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Μέσα στο 2026 ο γάμος (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:06
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

1 / 3