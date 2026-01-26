Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Μέσα στο 2026 ο γάμος (Video)

Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε η Μπάγια Αντωνοπούλου, αποκαλύπτοντας, παράλληλα, τα σχέδια γάμου με τον σύντροφό της.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, δημοσιογράφος αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός, κάνοντας λόγο για διπλή χαρά, καθώς μέσα στη χρονιά θα ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω. Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Του έλεγα “τι θα γίνει;”. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα. Διπλή χαρά» τόνισε.

Σχετικά με την ημερομηνία και το μέρος όπου θα γίνει ο γάμος με τον σύντροφό της, η δημοσιογράφος δήλωσε:

«Ο γάμος νομίζω ότι θα γίνει σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και λέμε να είναι στην Αθήνα»

Λίγους μήνες πριν, η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε ανακοινώσει την πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο σύντροφός της μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«-Δε πιστεύω στα παραμύθια! -Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… 12/10/2025. Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα! Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!» είχε γράψει.

