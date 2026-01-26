Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους: «Δεν ήθελα η γυναίκα μου να βγαίνει έξω με έναν χοντρό και γέρο» (Video)

Για την αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση και τη μεγάλη απώλεια βάρους μίλησε ο Ματθαίος Γιαννούλης, επισημαίνοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά και για να νιώθει καλύτερα δίπλα στην όμορφη σύζυγό του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», ο τραγουδιστής τόνισε, επίσης, ότι συναντούσε πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά του λόγω των κιλών του.

«Δεν μπορούσα άλλο να είμαι 60 χρονών και να παίρνω χάπια για χοληστερίνη, σάκχαρο. Όλα τα είχα. Άρχισα να περπατώ. Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα. Εκτός αυτού έχω μια ωραία, νέα γυναίκα. Δεν ήθελα να βγαίνει έξω με έναν χοντρό και γέρο. Δεν φτάνει που την περνάω τόσα χρόνια, να είμαι και χοντρός;» είπε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε διακρίσεις που έχει συναντήσει στη διαδρομή του με κάποιους να ονομάζουν τις δικές του εμφανίσεις «πανηγύρια» τη στιγμή που αν για συναδέλφους του επιλέγεται η ονομασία «συναυλία».

«Είχα πάει σε πανηγύρι στη Χαλκίδα και πέρυσι πήγε η Γλυκερία με τη Μελίνα Ασλανίδου. Πέρυσι στην Εύβοια τραγούδησε ο Μαργαρίτης. Όταν πήγε ο Μαργαρίτης, το ονόμασαν συναυλία και όταν πήγα εγώ το έλεγαν πανηγύρι. Όλα είναι πανηγύρια γιατί είναι χαρά» τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος, στην τραπ, ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι δεν τη θεωρεί μουσική, ενώ δεν πιστεύει ότι έχει και μεγάλη απήχηση εν τέλει.

«Όλα αυτά τα βρόμικα, τα πρόστυχα λόγια που λένε μέσα και που δεν θέλω καν να πω δεν είναι μουσική αυτό. Ένας δημοτικός τραγουδιστής δικός μας οπουδήποτε πάει έχει 3000 με 4000 κόσμο. Έκανε το πείραμα να πα΄ρει μαζί του έναν τράπερ και τα εισιτήρια που κόπηκαν ήταν 50» ανέφερε.

