Σοφία Παυλίδου: «Είμαι ερωτευμένη κι ευτυχισμένη – Βρήκα τον άνθρωπο αυτόν 10 χρόνια μετά το διαζύγιο» (Video)

Ευτυχισμένη και ερωτευμένη δηλώνει η Σοφία Παυλίδου η οποία -όπως τονίζει- δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της, απολαμβάνει τον έρωτα στο πλευρό του νέου της συντρόφου.

Μιλώντας στο Happy Day, η ηθοποιός τόνισε ότι τώρα αισθάνθηκε έτοιμη για να μπει σε μία νέα σχέση, καθώς νωρίτερα, δεν είχε νιώσει αυτή την ανάγκη.

«Δύσκολο δεν είναι τίποτα, αν θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτόν μετά από δέκα χρόνια. Θα έλεγε κανείς “πω πω, πολύ δύσκολο της ήταν”. Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήταν η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Δεν πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω. Απλά εμένα η ανάγκη μου να δεσμευτώ μου γεννήθηκε τώρα» τόνισε.

«Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά» είχε δηλώσει, νωρίτερα, την Παρασκευή (23/1), αποκαλύπτοντας το νέο αυτό βήμα στην προσωπική της ζωή.

