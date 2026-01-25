search
25.01.2026 16:56

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

25.01.2026 16:56
moumouri

Για τη σχέση της με την κόρη του συντρόφου της μίλησε -μεταξύ άλλων- η Ευαγγελία Μουμούρη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», τονίζοντας πως δεν μπορεί να είναι μητέρα της γιατί έχει μητέρα.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί όταν παιδί έχει τους γενήτορές του, η σχέση που θα δημιουργήσει ο σύντροφος του γονιού είναι μια ιστορία που πλάθεται και πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της Μαρίνας, έχει μητέρα», ανέφερε η ηθοποιός που συγκλόνισε με την ερμηνεία της ως μάνα στο Ριφιφί.

«Παρόλα αυτά η σχέση αυτή πορεύεται με πολύ μεγάλη αγάπη και με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι έχει με τη μητέρα της. Αυτό που πετυχαίνουμε είναι ένα δώρο και για τις δυο μας και μαθαίνουμε από κοινού με βασικό κίνητρο την κοινή αγάπη για τον ίδιο άνθρωπο. Εγώ ξέρω πόσο αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο κι αυτό το παιδί», υπογράμμισε η ηθοποιός.

