Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Είκοσι δύο χρόνια από τη μέρα της γνωριμίας τους συμπλήρωσαν ο Αύγουστος Κορτώ και ο σύζυγός του, Τάσος. Μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο συγγραφέας εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για εκείνον και την ευγνωμοσύνη του για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι από τότε που βρέθηκε στο πλευρό του ξεκίνησε η αληθινή του ζωή.

Όπως έγραψε ο Αύγουστος Κορτώ στην ανάρτησή του: «Σαν σήμερα, πριν 22 χρόνια, άρχισε η αληθινή μου ζωή, μαζί σου. Όσες φορές και αν έπεσα, με σήκωσες, μου έδωσες όλη τη δύναμη της καρδιάς σου, όταν ήμουν αδύναμος σαν βρέφος. Ξέχασα τι σημαίνει μοναξιά και πλήξη. Μου χάρισες ευτυχία που νόμιζα ότι υπήρχε μόνο σε φαντασιώσεις. Κάναμε ταξίδια σε νησιά και σ’ ένα δωμάτιο».

Στη συνέχεια του κειμένου του, ο συγγραφέας έκανε μία αναφορά στη διαδρομή της σχέσης τους, από τα νεανικά τους χρόνια στο σήμερα, υπογραμμίζοντας πως ο δεσμός τους όχι μόνο άντεξε, αλλά δυνάμωσε με το πέρασμα του χρόνου. «Ήσουν απ’ την πρώτη στιγμή ο άντρας μου, η ψυχή μου, και απ’ την τρελή μου τη χαρά ήθελα να σε δείξω σ’ όλους. Κάποιοι θύμωσαν, μα απείρως περισσότεροι γιόρτασαν μαζί μας. Σμίξαμε πιτσιρίκια, γίναμε τριαντάρηδες, φτάσαμε στις πρώτες ρυτίδες. Είσαι ομορφότερος από ποτέ – το φως σου κάθε μέρα δυναμώνει. Όταν γράφω, σκέφτομαι με αγωνία ”Θα αρέσει στον Τάσο;”, γιατί ακόμα, και ας μη χρειάζεται, προσπαθώ να σε εντυπωσιάσω όπως στο πρώτο ραντεβού μας, να σου δώσω κάτι μικρό αλλά πολύτιμο, για όλο τον θησαυρό που με χωρά στην αγκαλιά του. Στις 25 Γενάρη του 2004 – ήταν Κυριακή, σαν σήμερα – το χάος του κόσμου για μια στιγμή σταμάτησε, έγινε χατίρι, δώρο, θαύμα», κατέληξε δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία του συζύγου του.

