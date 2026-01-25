Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Εύσημα στη Δέσποινα Βανδή για τη στάση που κράτησε σε δύο περιστατικά που συζητήθηκαν έντονα στο παρελθόν έδωσε ο Νίκος Συρίγος.

Με αφορμή τη συνέντευξη της τραγουδίστριας στον Τάσο Τρύφωνος, ο δημοσιογράφος του Mega είπε: «Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ σοβαρό. Στην πορεία των χρόνων η Δέσποινα έχει πάρει δύο πάρα πολύ μεγάλες αποφάσεις, οι οποίες ήθελαν μεγάλα κότσια και για τη στιγμή, αλλά και για το παρόν και το μέλλον της στο τραγούδι και στην κοινωνία γενικότερα. Η μία ήταν όταν δεν δέχτηκε να παίξει στην Τουρκία με φόντο τον Κεμάλ Ατατούρκ κι η δεύτερη ήταν με την αποχώρηση από το μαγαζί με τον Νότη Σφακιανάκη όταν είχε εκφράσει τις απόψεις του υπέρ της Χρυσής Αυγής».

»Επειδή ακούμε πολλούς ανθρώπους που φωνάζουν τις θέσεις τους και τις πουλάνε, Δέσποινα με αυτές τις δύο κινήσεις της έδειξε μεγάλα κότσια. Την τιμώ και θα την τιμώ για το θάρρος και το κουράγιο της», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Νίκος Συρίγος είπε: «Από εκεί και πέρα θα πω, ναι Δέσποινα την άξιζες αυτή τη χαρά κι η σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι αξιοθαύμαστη. Είναι ο έρωτας στα καλύτερά του».

