LIFESTYLE

25.01.2026 12:45

Ο Ανδρέας Γεωργίου ζήτησε …τα ρέστα από τον Βασάλο: «Γιατί μου έκανες unfollow;»

25.01.2026 12:45
vasalos_gewrgiou

Να τρολάρει τον Κωνσταντίνο Βασάλο επιχείρησε το πρωί της Κυριακής ο Ανδρέας Γεωργίου.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μόλις μπήκε στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ρώτησε τον συνεργάτη της Σίσσυς Χρηστίδου γιατί τον έκανε unfollow στο Instagram.

«Νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Βασάλο γιατί μου έκανε unfollow. Tου το φυλούσα γιατί είναι Σκορπιός κι ήθελα να του το φέρω έτσι», είπε.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος κατευθύνθηκε προς τον καναπέ, όπου καθόταν ο καλεσμένος, θεωρώντας πως κάτι θα έχει γίνει λάθος. Ψάχνοντας στο Instagram του, είδε πως ακολουθούσε κανονικά τον ηθοποιό: «Με τρελαίνεις; Ακολουθείτε λέει. Ήθελες να με εκθέσεις, αλλά δεν σου βγήκε. Θα το διαχειριστώ γιατί είσαι καλεσμένος».

«Μήπως είχες κάνει unfollow κι έκανες τώρα follow;», αναρωτήθηκε με χιούμορ ο Παύλος Σταματόπουλος.

