ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 17:36
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 16:12

Marseaux: «Body Shaming έχει περάσει πολύς κόσμος – Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω κάτω από το χαλί» (Video)

24.01.2026 16:12
marseuax

Από πολύ μικρή ηλικία, υποστήριξε η Marseaux, ότι έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια για το σώμα της. Η τραγουδίστρια και φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο μετά τα όσα είπε για εκείνη η Εύη Δρούτσα. «Δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω», είχε πει η στιχουργός

Όπως είπε η Marseaux, πολλοί άνθρωποι έχουν δεχτεί μπούλινγκ για την εικόνα τους και αυτός είναι ο λόγος που δεν πρόκειται να προσπεράσει όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό της.

«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά η Marseaux με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Δείτε το βίντεο με όσα δήλωσε

Η Εύη Δρούτσα είχε αναφερθεί στην εμφάνιση της Marseaux κατά την παρουσίαση του κομματιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν έχει το υπέροχο σώμα να το βγάλει έξω». Με τη σειρά της εκείνη απάντησε μέσα από ένα βίντεο στα social media. Σε αυτό, η τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε ότι το σχόλιο της στιχουργού την αιφνιδίασε και τη στενοχώρησε.

Πιο αναλυτικά, είχε πει: «Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα».

